Un sat din Arad, asaltat de turiști datorită unui restaurant unguresc. Oameni străbat zeci de kilometri pentru preparatele unice

Secretele succesului ale unui bucătar instruit peste granița și întors acasă sunt o casă țărănească tradițională, priceperea și un meniu simplu. Oamenii vin la acest restaurant de la zeci de kilometri pentru a lua o masă.

Un sat din Arad a fost pus pe harta turistică datorită unui restaurant unguresc. În localitatea arădeană Dorobanți, aflată la granița cu Ungaria, există un ștrand cu apă termală frecventat de mulți locuitori, inclusiv cei de la Curtici. Cu toate acestea, nu ștrandul este cel care a pus Dorobanțiul pe harta turistică a zonei,

Un restaurant a reușit această performanță. Și nu un oarecare restaurant, unul cu specific unguresc. Localul a fost deschis de Misik Endre, născut în Dorobanți. A desprins tainele bucătăriei la o școală de meserii din Ungaria. A lucrat la mai multe restaurante din țara vecină, iar într-o zi s-a trezit cu o moștenire în localitatea natală.

„Am făcut liceul la Arad, după aceea, în 1996, am plecat în Ungaria. Şcoala de bucătari am făcut-o la Bekescsaba. Am lucrat apoi în mai multe restaurante din Ungaria, inclusiv la Balaton. M-am mutat apoi la Bătania, lângă graniţa cu România. Am ajuns să mă angajez ca bucătar la un restaurant la Pecica şi am făcut naveta zilnic din Ungaria în România. Până într-o zi când am primit moştenire de la socrii această casă de la Dorobanţi. Este o casă ţărănească de 150 de ani. Aşa a venit ideea să fac un mic restaurant, pentru mine, să mă şi mut înapoi”, a declarat Misik Endre, bucătarul şi proprietarul restaurantului.