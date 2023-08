Încă un eveniment neplăcut a avut loc în Grecia, în ceea ce privește un turist român. Șoferul român s-a comportat exact ca acasă, astfel că a fost taxat pe loc. Un român a fost umilit în vacanța din Grecia, după ce și-a parcat mașina într-o zonă interzisă: ”Intrăm ca la noi acasă”.

Un șofer român a avut un comportament nedecvat în timp ce se afla în vacanță în Grecia. Omul și-a parcat mașina așa cum procedează mulți dintre șoferii români la noi în țară.

Astfel, într-o postare de pe grupul de Facebook Forum Thassos, un alt conațional care se afla în vacanță în Grecia a pozat mașina parcată total aiurea și a postat fotografiile pe rețeaua socială.

Șoferul în cauză conducea un Mercedes cu numere de Mureș, iar acesta ar fi sfidat toate regulile în ceea ce privește parcarea.

Pe de altă parte, un eveniment neplăcut în care a fost implicat un turist român în Grecia a avut loc cu câteva zile în urmă când acesta a fost abuzat, după cum susține el, de polițiștii greci.

”Ieri veneam alături de soția mea și cei doi copii ai noștri, dinspre Thassos către Gerakini. Cu 2 km înainte de hotel, într-o intersecție semaforizata, am oprit la semafor, depășind cu 1 metru stalpul semaforului.

Evident mai erau cam 20-25 metri pana în intersecție. O patrulă de la poliția traficului a pornit sirenele, o polițistă ne-a explicat în limba engleza faptul că dacă am depășit cu 1 metru stâlpul semaforului este ca și cum am trecut pe culoarea roșie, deși au fost acolo și au văzut ca am oprit și nicidecum nu am pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului.