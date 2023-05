Un oraş s-a construit în jurul unei singure case, după ce proprietarii nu au vrut să o vândă nici pentru 33 de milioane de dolari. Cum arată locuinţa

Când vine vorba de locul unde te-ai născut și crescut, cu greu te poți despărți de ele, chiar și pentru toți banii din lume. Este și cazul uimitor despre care vorbim astăzi, și anume că un oraş s-a construit în jurul unei singure case, după ce proprietarii nu au vrut să o vândă nici pentru 33 de milioane de dolari. Citește mai departe și vezi despre ce este vorba.

Conform presei australiene, o familie australiană nu este interesată să-și vândă casa pentru a încasa cele 33 de milioane de dolari pe care le valorează proprietatea lor, iar acum curtea lor arată ca un parc în mijlocul unui cartier suburban, după ce autoritățile luau decizia de a construi un oraş în jurul unei singure case, a celor doi.

Conform presei, casa se află singură pe un teren de 5 acri de pământ și se estimează că valorează 50 de milioane de dolari australieni, adică 33 de milioane de dolari, a relatat postul australian 7News.

Proprietarii, soții Zammit, au refuzat să își vândă casa, forțând dezvoltatorii să construiască în jurul lor în ultimii ani, potrivit 7News. Casa este situată în The Ponds, la aproximativ 40 de minute de mers cu mașina de centrul orașului Sydney.

O înregistrare video în time-lapse într-un tweet arată casa asemănătoare unui castel în paragină, în timp ce rânduri și rânduri de case cu două etaje sunt construite în jurul terenului de-a lungul anilor, ceea ce face ca peluza să iasă în evidență, deoarece pare un parc în zona suburbană.

El a estimat că terenul este suficient de mare pentru 50 de case de 3.200 de metri pătrați și că fiecare ar valora 1 milion de dolari australieni, adică aproape 700.000 de dolari. Diane Zammit, mama familiei Zammit, a declarat pentru Daily Mail Australia că, atunci când familia ei s-a mutat aici, în urmă cu 17 ani, cartierul era „un teren agricol presărat cu mici case și căsuțe din cărămidă roșie”.

This house in Australia has continually rejected offers for purchase, most recently a $50 million dollar offer, per 7News: pic.twitter.com/jCtxOMTCn6

— unusual_whales (@unusual_whales) May 7, 2023