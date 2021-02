Un medic rupe tăcerea despre Spitalul Colentina: ”E cea mai depopulată perioadă. Merge în gol”

Un medic de la Spitalul Colentina rupe tăcerea despre ce se petrece în instituției în aceste vremuri tulburi. Specialistul vine cu detalii despre decesul unor pacienți din lipsa tratamentului.

Detalii din interior. Un medic din Spitalul Colentina vine cu mărturii șocante

Vremurile sunt tulburi peste tot în lume, cu atât mai mult în țările unde sistemul medical scârțâia deja de o bună perioadă înainte să fie lovit de pandemie. Acest lucru se resimte în vremea crizei sanitare unde chiar unul din cele mai renumite instituții medicale de la noi are grav de suferit și e aproape de faliment.

Între timp, “am avut nenumărate cazuri de pacienți care s-au prăpădit pentru că nu au avut tratament și supraveghere. Am pacienți care sunt la limită”, spune prof. univ. dr. Gheorghe Andrei Dan, șeful Secției clinice de cardiologie și al Clinicii Medicale Colentina. Specialistul a oferit mai multe detalii despre această situație în cadrul unui interviu.

Profesorul a susținut că există erori imense în gestiunea crizei pe care o trăim deja de un an. “Nu înțeleg de ce noi înșine, ca breaslă, ne-am complăcut în această modalitate de azvârlire a pacientului spre spitalele Covid, care au devenit stigmatizate, un soi de centre de detenție sau domiciliu obligatoriu. Și stigmatizat a fost și pacientul”.

Medicul a subliniat faptul că există minciuni, cinism și presiuni multe: “Eu am o vârstă și am trăit ce mai trăisem pe vremuri. Când am început să presăm pentru redeschiderea mixtă, am avut și un număr impresionant de controale, dimineața la 6, seara la 10…. “

Cum vede specialistul conceptul de spital COVID-19?