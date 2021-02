Un german a venit de 50 de ori în România și a rămas înmărmurit: ‘Măcar e cald în canale’

Pentru copiii și adolescenții care au numit canalizarea ”acasă”, condițiile de viață s-au îmbunătățit oarecum. Însă mai sunt persoane care trăiesc încă în condiții inumane la marginea Munților Carpați. în colibe cu prelate. Publicația faz.net descrie povestea unui bărbat care a călătorit de 50 de ori în România, ajutând persoanele din mediile defavorizate.

Un german a venit de 50 de ori în România și a rămas înmărmurit

Fermierul Günter Weckbecker și soția sa Franziska au încearcat să remedieze situația. Bărbatul 77 de ani a venit de 50 de ori în România cu multe ajutoare, pe propria sa cheltuială. Acesta a fost vreme de 10 ani a fost primarul localității Moselkern, un loc între Cochem și Koblenz, iar de 50 de ani a activat în organele municipale.

A făcut prima călătorie în România din 1991. A mers în Dorohoi, în nordul țării, unde găuri de glonț în pereții caselor mărturiseau revoluția. A văzut sărăcia care era omniprezentă. Weckbecker obișnuia să vină în această zonă de câteva ori, distribuind încălțăminte, îmbrăcăminte și rechizite pentru copii.

Romanul german, acum decedat, efectua o muncă caritabilă de multă vreme, iar prima dată când a coborât în canalizare cu patru până la șase metri sub oraș, a fost șocat, găsind acolo haine putrezite, fructe putrezite și fecale. Bărbatul i-a dat o portocală unui adolescent. A putut să vadă că copilul, cel mai probabil, nu se spalase de câteva săptămâni.

Reacția acestuia

Mai târziu a fost întrebat de un farmacist dacă are toate vaccinările. A răspuns că nu are, dar că are încredere în Dumnezeu. Gânditor, el a spus: „Cel puțin este cald în canale”. Tot el a văzut și situația din satul romilor Hetea, care se află la marginea Munților Carpați. Temperaturi de minus 20 de grade și colibe fără curent electric. Unde mai pui că părinții – în mare parte dependenți de alcool sau droguri sau de ambele, notează publicația germană Fiz.net. Weckbecker a relatat despre o fată, de 15 sau 16 ani, care a născut primul ei copil:

„Singur, bărbatul stătea beat în colibă.”

Dar a văzut și alte lucruri care funcționează mai bine, precum prânzul școlar din Brașov . La orele de vârf, micul dejun era asigurat în fiecare zi pentru 850 de copii. În urmă cu patru ani, la Sibiu, Hermannstadt, a fost construit primul ospiciu pentru copii din România, finanțat tot din donații pe care le-a strâns Weckbecker, iar copiii bolnavi ai căror părinți nu aveau au bani pentru medicamente erau tratați aici. Pentru implicarea sa, Weckbecker a primit Crucea Federală a Meritului, notează publicatia faz.net.