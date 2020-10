Un DJ celebru a murit la doar 31 de ani. Lumea e devastată: ce tragedie groaznică

Un DJ celebru a decedat la doar 31 de ani. Fanii lui sunt devastați de tragedia groaznică. Este vorba de DJ Cookie Monsta. Moartea acestuia a fost confirmată ieri de casa casa de discuri cu care acesta colabora.

DJ Cookie Monsta a decedat la doar 31 de ani. Fanii săi sunt devastați

DJ Cookie Monsta a decedat la vârsta de 31 de ani, fapt care a provocat mare supărare printre fanii lui, scrie dailymail.co.uk. Toți sunt devastați după ce casa de discuri cu care acesta colabora a făcut groaznicul anunț. Circus Records a confirmat pe Twitter vestea tragică pentru toți fanii.

DJ Cookie Monsta, al cărui nume real era Tony Cook, este cunoscut pentru piese precum Ruff și Blurgh. De asemenea, nu se cunosc cauzele morții tânărului artist.

Anunțul casei de discuri

„Iubitul nostru Tony Cook (alias Cookie Monsta) ne-a părăsit. Suntem devastati, nici un cuvânt nu ne poate descrie sentimentele intr-o astfel de zi. Toate gândurile noastre se îndreaptă către familia, prietenii lui Tony și inima noastră se îndreaptă mai ales către fiul lui Tony, Olly, Mini Monsta. Lumii îi va fi dor de tine Cookie, ne va fi dor de tine, frate. Din respect pentru familia lui Tony, vom renunța la comentarii suplimentare până când vom considera potrivit”, a anunțat Circus Records.

DJ Cookie Monsta a dezvăluit că se luptă cu sănătatea sa mentală în luna mai 2019, iar la acel moment a anunțat că va anula emisiunile sale de la acel moment pentru a lua o pauză și a se concentra asupra sa și asupra sănătății sale mentale.

DJ Cookie Monsta își anunța că are probleme de sănătate în luna mai a anului trecut

”În ultimul an m-am luptat cu probleme de sănătate mintală, în ultimele săptămâni și luni, acest lucru a devenit mai greu ca niciodată. Nu am mai intrat pe rețelele de socializare, deoarece am încercat să-mi rezolv problemele mele departe de ochii lumi. Din păcate, nu am făcut atâtea progrese pe cât aș fi sperat, așa că am decis că trebuie să fac o pauză mai lungă de la scenă.

Cu o inimă grea, trebuie să vă spun că nu voi concerta la niciunul dintre spectacolele mele viitoare, inclusiv la aparițiile mele în turneul Circus 10 Years. Voi continua să fac și să lansez muzică, dincolo de asta aștept cu nerăbdare să mă întorc să vă văd curând, când voi fi mai bine. Cookie Monsta”, anunța DJ Cookie Monsta în luna mai a anului trecut.

DJ-ul anunța că este mai bine după câteva luni

După câteva luni, artistul își anunța fanii că se simte mai bine și le scria că se simte mai bine și le mulțumea acestora pentru sprijinul acordat în timpul necesar vindecării sale.