Un autocar a stârnit revolta în centrul Vasluiului. Ce era inscripționat pe el

Un cetățean din Vaslui a surprins astăzi cu o fotografie făcută fix în centrul orașului. Nimeni n-ar fi crezut că poza cu un simplu autocar ar putea trezi o așa revoltă. Se pare că textul inscripționat pe vehicul i-a făcut pe unii oameni să facă haz de necaz, iar pe alții să se simtă jigniți. Ce scria pe autocar?

Inscripție revoltătoare pe un autocar surprins în Vaslui

Maestrul Eugen Doga a venit la Vaslui cu ajutorul unui autocar. Se pare că acesta, alături de echipa sa, nu a mai fost atent foate tare la detalii, ci mai ales la deplasarea pe care avea să o facă. Pe autocarul cu care a venit la locul aferent scria . Cuvântul buclucaș a trezit râsete și a fost subiectul principal pentru veșnicele glume cu abuzuri sexuale care se petrec în Moldova.

Pe cealaltă parte, au existat și localnici care nu s-au simțit confortabil să vadă acest lucru și au crezut mai degrabă că li se adresează ironia gratuită și întâmplătoare. Viol este denumirea unei companii nemțești care închiriază autocare: Viol-busreisen. Din nefericire, majoriatatea românilor au în minte antecedentele, nu puține la număr, din Vaslui. Cu toate astea, românul este obișnuit să facă haz de necaz și să-și îngroape amarul în râsete și voie bună. Localnicii s-au liniștit, după ce au văzut ce înseamnă cuvântul, mai apoi au surâs în urmă întâmplării.

