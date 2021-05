Ultimul mesaj postat de Ioana, fiica lui Ion Dichiseanu. A sperat până în ultima clipă că tatăl ei se va întoarce sănătos acasă

Marele actor Ion Dichiseanu s-a stins din viață în după-amiaza acestei zile, în jurul orei 15:00, la spitalul Floreasca, acolo unde se afla internat de câteva luni.

Ion Dichiseanu avea vârsta de 87 de ani și a ajuns la spital din cauza unei infecții cu o bacterie care i-a provocat o pneumonie bilaterală. Fiica actorului, Ioana Dichiseanu, a postat un mesaj pe facebook, în data de 15 mai, în care își exprima dorința ca tatăl ei să se întoarcă sănătos acasă.

”Intre Anastasia si tata este o legatura speciala. Se iubesc, se inteleg… In aceasta poza, Anastasia implinea trei anisori. Tata mi-a spus ca isi doreste sa o tina de manuta pe „primavara sufletului sau” in drum spre scoala. In aceasta seara la ora 22:00 , daca vreti sa ne unim gandurile si rugaciunile pentru ca tata sa vina curand si sanatos acasa si sa i se indeplineasca dorinta”, scria Ioana Dichiseanu pe Facebook, în data de 15 mai 2021.