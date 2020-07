Ultima oră: câștigătorul de la Puterea Dragostei, accident teribil. ”Eram plin de sticlă. Pe mine m-au acuzat”

Bogdan Mocanu a trecut prin clipe de groază în cursul serii trecute. Acesta s-a trezit într-un incident rutier fără să-și dea seama. Cum s-a petrecut totul, care este starea sa de sănătate și care sunt primele declarații ale tânărului despre cei i s-a întâmplat?

Cunoscutul câștigător al sezonului cu numărul 1 al emisiunii Puterea Dragostei a fost lovit din plin de o tânără șoferiță. Din păcate, fata de doar 18 ani abia își luase carnetul și a și făcut primul accident. Aceasta nu a văzut un semn de stop care ulterior a oprit-o forțat în mașina bărbatului. Bogdan Mocanu a susținut că inițial nu și-a dat seama ce s-a întâmplat, iar după câteva secunde s-a trezit la realitate, acuzat fiind de cei de martori că el ar fi produs incidentul.

Părinții tinerei au venit de urgență la locul aferent și au început să țipe și să-l acuze pe sportiv pentru cele petrecute, deși fiica lor era de vină. În urma impactului, fostul concurent de la Puterea Dragostei s-a ales cu o contuzie la cap, iar șoferița cu dosar penal. Mocanu și-a asigurat fanii că se simte bine și că lucrurile au fost descrise exagerat de unii oameni. Vedeta nu a avut nevoie de spitalizare în urma evenimentului.

„Sunt ok, nu vă faceți griji. Am puțină adrenalină în mine, așa că nu mai simt nimic acum. Suntem bine și eu și fata care a ratat cu semn. Nu mor eu așa ușor. Aveți grijă de voi și mulțumesc mult pentru toate mesajele. Am văzut semnul, ea nu l-a văzut. M-am trezit imediat cu numărul ei de ănmatriculare în stânga. M-am speriat pe loc, dar m-am trezit la realitate când m-am trezit ănjurat, tot eu. Eram acoperit de sticlă tot, lipit de ușă, ulterior au venit și părinții ei care m-au criticat pe mine că aș fi făcut eu ceva. M-am lovit un pic la cap”

Bogdan Mocanu (Sursa: știrilekanald.ro)