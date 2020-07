Tudor Chirilă revine în centrul atenției după clasarea dosarului 10 august. Ce a făcut artistul

Tudor Chirilă se revoltă pe tema pe care a continuat să insiste continuu în spațiul public. Ce a făcut artistul după decizia magistraților cu privire la dosarul din 10 august?

Tudor Chirilă și-a spus părerea public, la fel cum a făcut-o de fiecare dată, în privința diverselor probleme de ordin național. De data aceasta este vorba, însă, de dosarul 10 august. Cunoscutul jurat de la Vocea României acuză justiția din România că nu are scrupule și că ar face orice ca adevărul să nu se afle, iar oamenii să rămână în continuare neprotejați în fața abuzurilor, aviz agresiunilor petrecute în Piața Victoriei. Refuzul acestuia să lase lucrurile așa a venit în urma deciziei DIICOT de a clasa parțial cazul. S-a hotărât astfel că nu a fost tentativă de lovitură de stat, iar foștii șefi ai Jandarmeriei au fost scoți de sub urmărire.

Tudor Chirilă a participat la mitinguri de-a lungul timpului pentru diverse cazuri, iar în cele mai multe cazuri își aduce aminte cum el și alți români au fost atacați, abuzați sau agresați pentru că-și exercitau simplul drept la libera exprimare. Desigur că printre protestanții pașnici și-au făcut întotdeauna loc cei care întărâtau mulțimea și agitau spiritele, dar asta tot nu explică violențele nedescrise la care au fost supuși și oameni nevinovați.

„Mai mizerabilă decât clasarea dosarului 10 august (prin dezincriminarea șefilor operațiunii) este modalitatea în care DIICOT a făcut-o. Aflu că am fost „complicele moral” al indivizilor care au atacat jandarmii. Că nu m-am delimitat de ei. Păi nu aveam cum să mă delimitez de ei pentru că eram foarte departe, în altă parte a pieței, când mi-am luat porția mea de gaze împreună cu alte mii de români pașnici. Cei care am fost în piață știm bine că am asistat la o diversiune marca 13 iunie 1990, știm bine că „protestatarii violenți” făceau parte din acea diversiune și nu erau acolo ca să susțină pașnic statul de drept sau să apere legile justiției mutilate de PSD. Este revoltător să spui că oamenii din piață au fost complicii morali ai unor huligani al căror unic scop era destabilizarea adunării”

Tudor Chirilă