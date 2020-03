Toți șoferii din România trebuie să știe asta! Ce se întâmplă acum cu amenzile

Conducătorii auto trebuie să ia asta la cunoștință! Ce se va întâmplă de acum cu amenzile și ce se modifică, din cauza situației actuale din lume?

În perioada aceasta, majoritatea instituțiilor din țară au limitat sau suspendat interacțiunea cu publicul, dar totul se poate rezolva din fața calculatorului. În acest context, șoferii și proprietarii de mașini din țară pot să verifice situația înmatriculării mașinii, să emită un permis auto sau un certificat de înmatriculare, să vadă istoricul unei mașini sau să plătească rovinieta ori taxa de pod în online. Dacă primești o amendă, ai posibilitatea să o plătești din fața calculatorului pe platforma numită ghișeul.ro. Cu ajutorul aplicației acesteia, poți plăti dările la Fisc sau diverse taxe și impozite locale. Plățile se pot face și cu un cont de acces și fără, adică fără autentificare, conform avocatnet.ro.

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) oferă acum șoferilor posibilitatea de a verifica din online: situația înmatriculării unei mașini, se poate verifica și disponibilitatea unui număr de înmatriculare, taxele de permis auto și de certificat de înmatriculare se pot plăti online, șoferii pot verifica polița RCA pe internet și este posibilă și verificarea online a istoricului mașinii.

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate:

Spălați-vă mâinile de multe ori;

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;

Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;

Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;

Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;

Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;

(Sursa: Ministerul Sănătății)