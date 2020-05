Toți cei cu centrale termice de apartament trebuie să afle asta. Greșeala care te costă scump

Mulți dintre deținătorii de centrale termice fac aceeași greșeală care îi va consta foarte scump în timp. Ce ar mai trebui să facă aceștia?

Mulți români au recurs deja de ani buni la centralele termice care sunt utile atunci când vine vorba de încălzire. Din păcate, o mare parte dintre ei fac o greșeală uriașă atunci când vine vorba despre funcționarea bună a centralelor. Aceștia trebuie să verifice constant echipamentul și instalația pentru a evita neplăceri sau chiar și incidente. Revizia sistemului făcută de un specialist este imperios necesară. În acest mod se pot evita defecțiuni sau accidente.

De asemenea, o mare atenție trebuie să fie îndreptată și către presiunea din instalație, care trebuie corectată la o valoare cuprinsă între 1,5 bar – 2 bar. De asemenea, robineții cu cap termostat trebuie și ei să fie luați în vedere pentru că ei sunt responsabili cu îmbunătățirea și diferența corectă de temperatură. Verificarea întregului sistem trebuie făcut cel puțin la doi ani, reviziile trebuie făcute anual, iar alți pași pentru îmbunătățirea funcționării sale la câteva săptămâni precum curățenia acesteia, dar și a spațiului în care se află.

„Siguranta in exploatare este cea mai importanta masura luata de catre producatorii de centrale termice , si de aceea centralele moderne ofera siguranta in exploatare din toate punctele de vedere : siguranta la lipsa gaz (protectie asigurata prin electrodul de ionizare), protectie la lipsa apa in instalatie (prin senzor de presiune,presostat de minim sau sonde de temperatura) , siguranta la evacuarea gazelor arse ( protectie realizata cu ajutorul ventilatorului si presostatului de aer ) , protectie dubla anti-inghet . De aceea este imperios necesar ca echipamentul sa poarte marcajul CE , ceea ce dovedeste ca acesta a fost testat si verificat in conformitate cu normele Comunitatii Europene.”

(Sursa: e-nergia.ro)