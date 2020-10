Tornadă în Tulcea. Imagini incredibile filmate de localnici

O tornadă impresionantă și-a făcut apariția în Tulcea. Un localnic din zona satului Tatanir a prins-o în toată splendoarea, în timp ce-și făcea fusul. Iată imagini cu fenomenul!

O tornadă a fost filmată de localnici în Tulcea. Fenomenul și-a făcut apariția în zona satului Tatanir. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au atenționat pe toată lumea asupra acesteia. Condițiile atmosferice au dus la formarea unei tornade în județul Tulcea. Pentru județul în cauză a fost emis un Cod Galben de vremea rea ce viza localitățile: Sulina, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Nufăru, Beștepe, Crișan, C.A. Rosetti, Maliuc, Sfântu Gheorghe, Pardina, Ceatalchioi. Tatanir este un sat din comuna Chilia Veche din județul Tulcea, Dobrogea. Aceasta se află în partea de nord a județului, în Delta Dunării, mai exact, pe malul brațului Chilia. Populația din apropierea fenomenului din mai multe localități din zonă au fost înștiințate prin intermediul sistemului Ro-Alert referitor la modul de protecție în care în care ar fi expuși prea aproape acesteia.

„Fenomenul este unul într-adevărat, real. Nu este ceva ieșit din comun pentru estul Europei în special pentru țările cu deschidere la mare. Părerile experților sunt împărțite dar majoritatea spun ca nu e tornadă. De ce nu e tornadă? Pentru că nu este suficient de puternică: nu se deplasează repede, nu se învârte foarte repede. Ce am văzut este un vârtej de praf, care nu are puterea unei tornade „, Ștefan Petrache, corespondent Aleph News.

„Parametrii nu au indicat condiții specifice formării unei tornade. Am văzut și noi filmulețul postat în mediul online. Este vorba de un vârtej de praf. El s-a format în condiții de mișcări ascendente, descendente. Instabilitatea a fost destul de mare pe tot parcursul zilei, a fost și destul de cald, temperaturi destul de mari, 20-21 de grade. Nu este o tornadă în adevăratul sens al cuvântului. Acel vârtej, care se formează pe sol uscat, în SE-ul țării, ca și aici, în zona Deltei Dunării, unde a fost instabilitate și activități specifice sezonului cald. Nu este specific pentru finalul lunii octombrie. Trebuie să ne amintim că zilele trecute am avut temperaturi de până la 26 de grade, Marea Neagră este destul de caldă, are 16-18 grade și de aici și potențialul atât de mare la această dată calendaristică. Numai astăzi au fost emise, pentru Dobrogea, patru coduri portocalii și treci coduri galbene pentru fenomene meteorologice periculoase iminente“

Mihai Huștiu, meteorolog din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (Sursa: Antena 3)