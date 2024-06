Titi Aur, verdict dur în cazul lui Dorian Popa după ce a fost trimis în judecată: ”Are o povară greu de dus în spate. A greșit și va plăti, de data asta e rău!” EXCLUSIV

Dorian Popa nu scapă de problemele cu legea, după ce anul trecut a fost prins, în trafic, la volan, sub influența substanțelor interzise. În exclusivitate pentru Playtech Știri, celebrul pilot și expert în conducerea defensivă Titi Aur și avocata Beatrice Comăniceanu ne-au vorbit despre cazul celebrului actor și vlogger, care mai nou trebuie să dea socoteală și în fața instanței pentru fapta sa gravă.

Decizia de a fi adus în fața instanței, pentru conducere sub influența substanțelor interzise, a venit și în urma raportului medico-legal al medicilor legiști. De altfel, el și-a și recunoscut public fapta, la o lună de la incident:

”Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care o am. Îmi pare nespus de rău. Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și prin ceea ce urmează vă spun că nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Recunosc, am consumat canabis, nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile”, menționa Dorian Popa, într-un videoclip postat pe YouTube.