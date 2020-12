Super-vedetă, abuzată chiar în fața bunicii sale: ”Faci ceva ca să opreşti asta? Şi nu a făcut nimic”

O super-vedetă de la Hollywood a fost abuzată pe vremea când avea doar 4 ani, iar totul s-a petrecut chiar în fața bunicii sale. Aceasta nu a mișcat un deget pentru a o salva pe micuța de atunci. Despre ce actriță este vorba, vedeți în articolul de mai jos.

Actriță de la Hollywood, abuzată pe vremea când avea 4 ani. Familia ei, de acord cu abuzurile

O celebră actriță de la Hollywwod a fost abuzată pe vremea când vea foar 4 ani, iar totul s-a petrecut în fața bunicii sale. Femeia se afla la nici doi metri de micuță, dar nu a ajutat-o deloc.

Totul a ieșit la iveală după ce actrița de la Hollywood și-a publicat memoriile anul acesta, unde a făcut dezvăluiri fără precedent despre trecutul ei.

Actița a jucat în serialul ”Tânăr și neliniștit”

Astfel, Melody Thomas Scott, actriță care a jucat în celebrul serial ”Tânăr și neliniștit” a rupt tăcerea cu privire la ororile la care a fost supusă pe când era numai o copilă.

Actriţa de 64 de ani a o şocat o lume întreagă cu autobiografia Always Young&Restless: My Life On and Off America’s #1 Daytime Drama (n.red. Întotdeana tănără şi neliniştită: viaţa mea de pe platourile de filmare ale telenovelei nr.1 din America şi din culisele ei), unde a scos la iveală abuzul sexual pe care vedeta l-a îndurat ani de zile.

Micuța a fost chemată la lecții pivate săptămânal

Ceea ce face ca situaţia să fie și mai gravă este că bunica lui Melody a fost martora întregii agresiuni şi n-a mişcat un deget pentru a o scăpa pe fetiţă de abuzator. Când era doar o copilă, actrița Melody Thomas Scott a prins un loc în prestigioasa şcoală de actorie Hollywood Children’s Theatre.

Școala era condusă la acea vreme de fondatorul ei Cosmo Morgan, un bărbat în vârstă. Potrivit celor spuse de actriţă în autobiografia sa, micuţa Melody fusese sfătuită să ia lecţii private în fiecare săptămână, fapt care s-a și întâmplat.

Abuzurile aveau loc cu bunica de față

Numai că, în timpul acestor întâlniri private, Melody trebuia să stea în poala profesorului ei, nimeni altul decât Cosmo Morgan.

Actriţa spune, spre uimirea tuturor, că lucrurile au escaladat rapid, chiar dacă bunica ei se află în cameră cu ei şi putea observa foarte bine tot ceea ce se întâmpla între bărbatul în vârstă şi nepoata sa.

Actrița își amintește totul

“Ţin minte când s-a întâmplat prima dată. Aveam patru ani şi nici nu prea îmi dădeam seama că ceea ce mi se întâmpla era ceva greşit. Ea stătea la nici doi metri de noi, iar eu mă uitam la ea, ochii mei cu siguranţă că o întrebau:

Tu vezi ce se întâmplă? Faci ceva ca să opreşti toată chestia asta? Şi nu a făcut niciodată nimic”, a declarat ”Nikki Newman” din serialul ”Tânăr şi neliniştit” pentru Page Six, adăugând că abuzul sexual a durat ani întregi.

Melody Thomas Scott nu își va ierta niciodată bunica

Bunica lui Melody Thomas Scott, care era tutorele ei, a murit de ceva timp, însă actriţa spune că n-a fost în stare, în tot acest timp care a trecut de-atunci, să o ierte pentru ce i-a făcut.

”Nu sunt pregătită pentru aşa ceva şi nici nu ştiu dacă voi fi vreodată, pentru că a fi complice la aşa ceva mi se pare o răutate, ceva maliţios de-a dreptul. Pur şi simplu, nu poţi îngădui să i se întâmple aşa ceva unui copil”, spune celebra actriță.