Suma uriaşă pe care trebuie să o plătească o familie din Alba la curen după ce furnizorul nu a mai citit corect contorul de 5 ani

Aseară Președintele Klaus Iohannis ne anunța că într-adevăr prețurile au crescut și că economia românească este în creștere. Cu toate astea românii sunt nemulțumiți de explozia prețurilor. În același timp s-au săturat să plătească mult mai mult pentru anumite servicii. În același timp populația a ajuns la disperare cu plata unor facturi umflate sau greșite, unde sumele sunt de câteva zeci de mii de lei.

Zilele trecute relatam într-un alt articol despre facturi umflate artificial la consumul de gaze sau electricitate. Românii, conform ANRE, au trimis zeci, sute de reclamații având ca subiect genul acesta de situații, cu facturi mari sau calculate greșit. În anumite cazuri aceste facturi au ajuns la sume colosale, de aproape 200.000 de lei, în condițiile în care clientul era rezidențial, iar consumul nu avea cum să ajungă la acele cote.

Oficialii ANRE spun că nu mai fac față numărului mare de reclamații primite de la clienți. În același timp ANRE spune că au dat deja amenzi furnizorilor implicați în aceste situații nedorite, iar sumele se ridică la câteva mii de lei.

Un nou caz de facturi umflate arbitrar a fost descoperit în județul Alba. O familie din județ ar fi primit facturi, ca urmare a unei regularizări la consumul de energie electrică. Numai că suma regăsită pe facturi era cu mult peste ceea ce se aștepta familia în cauză. De atfel au postat factura pe rețelele de socializare, iar reacțiile au fost dure la adresa furnizorului implicat. Contactată de reporterii Antena 3, femeia a declarat:

”Am simțit că îmi curge pământul de sub picioare, am zis: ”ce e aici, ce-i cu suma asta așa?”. Cei de le Electrica spun că nu s-a citit contorul timp de 5 ani corect. Este un contor care are o rotiță cu ultima cifră care se tot învârte și la contorul pe care îl avem spun că și aia se citește, dar timp de 5 ani nu au citit-o.