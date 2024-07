Suma uriașă pe care Inna a câștigat-o în anul 2023! Întreaga ei avere se ridică la peste 20 de milioane de euro

În urmă cu 16 ani, lua cu asalat lumea muzicală din România, lasând piesa „Hot”. Astăzi, făcând arc peste timp, este una din cele mai bine cotate artiste est-europene, cu milioane de fani peste tot în lume. Vorbim, așadar, despre Inna, dar și despre suma uriașă pe care a câștigat-o în anul 2023. Iar din datele oficiale aflăm că întreaga ei avere se ridică la peste 20 de milioane de euro.

La 22 de ani, Inna lua cu asalt topurile internaționale

Pe numele real Elena Alexandra Apostoleanu, în urmă cu 16 ani, apărea de nicăieri în industria muzicală românească. Este momentul în care, cea pe care azi o știm cu numele de scenă Inna, reușea cu piesa „Hot” să spargă topurile de specialitate, atât pe cele locale, cât și la nivel inernațional.

Având în spate un excelent management, micuța artistă din Neptun, Constanța, a reușit să se impună ca unul din cei mai importanți artiști comerciali est-europeni, cu fani din Mexic și până în îndepărtata Japonie sau continentul australian.

Din anul de debut și până în prezent, Inna a reușit să adune o serie de concerte pe scene importante, dar și o sumedenie de premii, dintre care 12 la Romanian Music Awards, 2 premii MTV și o nominalizare la celebrul eveniment muzical francez din 2011, NRJ Music Awards.

Un fenomen muzical din estul Europei

Piesele sale, majoritatea comerciale și extrem de vii, i-au adus și prezențe în topuri notabile de gen din Europa, inclusiv în Dance Chart, topul de specialitate de dincolo de ocean, din SUA.

Piesa cu care ajungea chiar pe prima poziție era chiar cea cu care s-a lansat în 2008, iar în state precum Spania, Anglia, Olanda, Elveția sau Franța, INNA face furori în întreaga lume, și intră în cele mai importante topuri muzicale, pe locuri fruntașe.

Are lansate doar 2 albume, unul în 2009, care a preluat numele hitului cu care s-a consacrat, și un alt album, în 2011, „I Am the Club Rocker”, de pe care amintim hit-urile „Sun Is Up”, „Club Rocker”, „Un Momento” și „Endless”.

Suma uriașă pe care Inna a câștigat-o în anul 2023

Aflată acum în portofoliul celor de la Global Records, Inna și-a menținut statutul de star internațional, iar numărul fanilor a crescut și mai mult. Dovada este și numărul de subscriberi pe care vedeta îi are astăzi pe Youtube, Instagram, TikTok sau X (fostul Twitter).

Pe de altă parte, piesele lansate de artistă, concertele și aparițiile publice, precum și contractele de imagine cu mari brand-uri, i-au adus și sume importante în conturile personale, ia astăzi putem spune că întreaga ei avere se ridică la peste 20 de milioane de euro.

Numai dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu un an în urmă, și ne vom da seama de suma uriașă pe care Inna a câștigat-o în anul 2023. Aflată la apogeul carierei sale muzicale internaționale, cum era de așteptat, Inna nu este un artist ieftin, și din acest motiv și suma uriașă pe care Inna a câștigat-o în anul 2023.

Întreaga ei avere se ridică la peste 20 de milioane de euro

Prin intermediul companiei pe care o deține, „Empire Music Management S.R.L.”, din datele oficiale am aflat că anul trecut a avut un profit net de 112.000 de euro, la o cifră de afaceri de peste 1.400.000 de euro.

Așa cum spuneam, de imaginea artistei se ocupă în continuare Global Records, companie deținută în partneriat cu Lucian Gitiță, fostul ei partener. Compania i-a mai adus în conturi aproximativ 1.250.000 de euro, la un profit net de peste 2 ,6 milioane de euro, și o cifră de afaceri de peste 27,4 milioane de euro.

La un calcul minium, suma uriașă pe care Inna a câștigat-o în anul 2023 se ridică la 1,36 milioane de euro, iar averea artistei se ridică la peste 20 milioane de euro. Așadar, putem spune, fără îndoială, că Inna este unul din cei mai profitabili artiști români ai momentului.