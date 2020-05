Sumă colosală de la UE pentru români. Pentru ce vor fi folosite sumele nerambursabile

Uniunea Europeană a plătit o sumă colosală pentru români. Încotro s-au dus sumele nerambulsabile și cum a ajutat asta poporul român?

România ar putea să primească 33 de miliarde de euro pentru reconstrucția economiei, susțin estimările Bloomberg. Pentru ca intenția să devină realitate, comisia europeană a elaborat un plan major de redresare pentru toate statele UE în data de 27 mai. Next Generation EU este folosit într-un buget UE pe termen lung, cu posibilitatea de a fi reviziuit. Acest instrument de redresare va colecta fonduri pentru a putea ridica temporar plafonarea care se aplică resurselor proprii la 2,0% din venitul național brut al Uniunii Europene.

În acest context, Comisia Europeană se poate folosi de ratingul său de credit puternic pentru a putea împrumuta 750 de miliarde de euro din cadrul piețelor financiare. România va primi 33 de miliarde de euro din cei 750, iar Italia, Spania, Franța și Grecia vor primi cele mai mari sume, acordate în funcție de gravitatea situației și de cât de tare au fost afectate de pandemia de coronavirus.

„Dacă am fi fost la fel de iresponsabili şi am fi acceptat toate aceste măsuri populiste pe care le-a promovat în Parlamentul României toată Opoziţia am fi aruncat România în aer şi am fi avut o situaţie îngrozitoare. De aceea spun: pericolul cel mai mare vine din Parlamentul României unde s-a întâlnit această armată de populişti care sunt în campanie electorală. Pe ei nu-i interesează bunăstarea românilor, nu-i interesează dacă România mai exista mâine. Pe ei îi interesează ca ei să câştige câteva voturi la următoarele alegeri, ca ei să fie bine. Pe ei nu-i interesează restul cetăţenilor şi sub această mască a campaniei electorale şi aceste programe populiste încearcă să-i păcălească pe români”

Florin Cîți, ministrul Finanțelor (Sursa: Realitatea Plus)