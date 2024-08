Starea lui Nicu Covaci s-a agravat. Fondatorul trupei Phoenix, în stare critică

Momente de cumpănă pentru Nicu Covaci! Au apărut noi informaţii despre starea de sănătate a fondatorului trupei Phoenix, însă, din păcate, veștile nu sunt deloc bune. Îndrăgitul artist s-ar afla în stare critică, după ce a suferit o operație dificilă de îndepărtare a unei tumori de pe creier. El se află internat la Spitalul Județean din Timișoara, pe secția de Terapie Intensivă.

Nicu Covaci, legendarul fondator al trupei rock Phoenix, traversează poate cea mai grea cumpănă din viața sa. Pe 22 martie, artistul de 76 de ani a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe pentru îndepărtarea unei tumori de pe creier.

Operația, care a durat aproape șase ore, a fost realizată de o echipă de neurochirurgi și, inițial, a fost considerată un succes. Cu toate acestea, starea de sănătate a lui Nicu Covaci s-a deteriorat după intervenție.

În prezent, medicii de la Spitalul Județean din Timișoara depun toate eforturile pentru a îmbunătăți starea artistului, însă, din păcate, prognozele sunt rezervate.

Colegii de trupă ai lui Nicu Covaci au anunțat recent pe rețelele sociale că starea artistului este extrem de gravă. În mesajele lor, aceștia au exprimat îngrijorarea profundă și speranța unui miracol care să îmbunătățească situația.

Potrivit acestora, Nicu Covaci nu poate urma tratamentul post-operatoriu necesar pentru recuperare, fiind prea slăbit pentru a face față procedurilor medicale. Situația a fost descrisă ca fiind critică, iar medicii se concentrează acum pe menținerea unui nivel de confort pentru artist, transmite Antena 3.

Citește și Ce se întâmplă cu Nicu Covaci. Formația Phoenix a făcut anunțul trist despre starea artistului VIDEO!

Fanii și colegii de trupă ai lui Nicu Covaci sunt profund afectați de veștile privind starea sa de sănătate. Fondatorul trupei Phoenix, o figură emblematică a muzicii românești, rămâne în gândurile și rugăciunile tuturor.

În mediul online, mesajele de susținere și speranță curg neîncetat, mulți oameni exprimându-și dorința de a vedea o îmbunătățire în starea artistului.

”Fotografia este făcută fix acum doi ani la Timișoara. Nicu Covaci îți dorim multă sănătate și să te întorci pe scenă acolo unde îți este locul! #legends , #fiesarenasca”, a scris, pe Facebook, impresarul Radu Groza.

”În anii de comunism, când totul era interzis, să ai părul mare, să cânți altceva decât ode, să te îmbraci în stil occidental, etc, a apărut PHOENIX, o formație de studenți din Timișoara, care, în opinia mea, a fost egala celor de la Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep, etc.

Noi, cei care am fost tineri în acele vremuri, știm ce a însemnat Phoenix, Sfinx, Compact, Cenaclul Flacăra, etc, iar astăzi când Nicu Covaci nu răspunde la operația pe creier, evoluția vindecării lui stagnează, cred că trebuie să ne rugăm pentru el, căci cântecele acelor vremuri ne-au ținut spiritul liber, și am visat că odată vom scăpa de comunism și vom fi liberi. Fă-te bine Nicu Covaci. Îți dorim sănătate.”, a scris un internaut pe aceeași rețea socială.