Soțul unei cântărețe din România, prins fără mască pe stradă. Cine a încălcat, de fapt, recomandările (exclusiv)

Soțul unei vedete extrem de iubite de la noi a fost prins fără mască de protecție în spațiul public. Cine este bărbatul care a încălcat una din restricțiile importante și bine cunsocute din zilele noastre?

Măsura de protecție pe care deja toată lumea de pe acest pământ o are în vizor e legată de masca de protecție. Iată că soțul unei artiste de la noi a fost surprins într-o ipostază neașteptată.

Concret, este vorba despre partenerul de viață al celebrei cântărețe Ellie White, care nu a mai putut rezista în momentul în care a trecut cu bolidul său de lux în dreptul unei rulote care vindea celebrul preparat KURTOS KOLACSI.

Acesta nu a mai avut răbdare și a coborât imediat din mașină pentru a-și cumpăra produsul secuiesc. Pofta l-a făcut să iasă val vârtej din automobil și să uite de masca de protecție. Cu toate astea, totul s-a petrecut rapid, iar bărbatul s-a suit din nou la volan după ce a fost servit.

Ellie White și Doru Tinca, cel care ocupă și postul de manager al solistei, formează unul din cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cuplul nu a dus lipsă de momente de cumpănă, dar au știut să învețe din lecția care le-a fost dată și să-și continue povestea de iubire.

Vedeta a susținut într-un interviu că motivul pentru care l-ar părăsi pe soțul său ar fi dacă ambii s-ar înstrăina unul de celălalt. Cei doi se iubesc de 14 ani, au doi copii împreună, dar nu s-au căsătorit. Solista în vârstă de 37 de ani a explicat de ce nu a făcut acest pas până în momentul acesta:

”Am fost cerută frumos, în genunchi, în camera de hotel, la o lună după ce ne-am cunoscut. La noi logodna încă durează de 13 ani. După 5 ani de relație am avut de ales în a face copii sau a ne căsători și am făcut un copil. După aia a venit și al doilea copil. După atâția ani de relație nu mai simți nevoia să te căsătorești. O să facem și nunta. Aseară pe drum veneam de la Brașov, am pupat-o și i-am spus Happy Dragobete. Anul trecut am împlinit 13 ani de relație, deja știm totul unul de celălalt. Anul ăsta ne căsătorim. E la fix. La noi așa se întâmplă”

Ellie White (Sursa: Star Matinal de la Antena Stars)