Soțul Oanei Roman nu resimte deloc despărțirea. Ce a făcut ieri, cum a fost surprins

Fanii cuplului format din Oana și Marius Elisei sunt surprinși de atitudinea bărbatului. Ce a făcut acesta ieri? A fost surprins într-o ipostază care i-a șocat pe cei care îndrăgeau relația lor ce părea extrem de neturală și simplă. Îi e mai bine fără Oana?

S-au despărțit și împăcat de nenumărate ori. Aceștia au rezistat totuși timpului câțiva ani buni și au încercat să readucă relația pe culmile de început. Din păcate, Oana Roman și-a anunțat fanii că despărțirea dintre ei a avut loc în perioada care ar fi trebuit mai mult decât niciodată să-i țină împreună – sărbătorile. paparazzi spynews.ro l-au surprins pe fostul, partener al fiicei lui Petre Roman după despărțire, deloc afectat de cele petrecte. Marius s-a relaxat la cumpărături.

Bărbatul se pare că a avut o plăcere imensă să aleagă în tihnă fiecare produs. A stat zeci de minute bune în supermarket și a avut grijă să cumpere numai produse de calitate, a dat o tură prin magazin, mai apoi a mers să achite. Cei care l-au cunoscut prin intermediul Oanei sunt surprinși de faptul că burlăcia îi pică mânușă. Acesta pare că și-a îndreptat toată atenția strict către el. ”Am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieții profesionale cât și personale. Cred că e cea mai bună decizie și cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, a spus Oana Roman pe contul său de Instagram.

„Vă datorez niște explicații. Ca să încerc să păstrez lucrurile într-o notă cât se poate de decentă, vă spun doar că eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect. Am mers pe încredere. Am muncit și m-am implicat 100% în acest proiect care a mers bine. E un business care a fost pe profit din prima săptămână. Am considerat că era un proiect comun, de familie, Se pare că am fost singura care a gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Firma, site-ul, a rămas soțului meu. Eu nu mai am nicio implicare. Au rămas pozele cu mine, deși am avut rugămintea ca ele să fie eliminate. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua, dar nu știu sub ce formă. Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu, atât profesional cât și personal”

