Soția lui Ilie Năstase arată demențial la 45 de ani. Ce fac cei doi când cred că nu îi vede nimeni FOTO

A venit soarele și pe strada lui Ilie Năstase. După îndelungi certuri și căsnicii nereușite, a reușit să-și găsească liniștea alături de Ioana. Ce face cei doi porumbei atunci când nimeni nu îi vede?

Ioana Simion arată demențial la cei 45 de ani. Soția lui Năstase are doar o singură îmbunătățire. Aceasta a apelat la măestria medicilor esteticieni, la recomandarea acestora, pentru a avea bustul mai frumos. Ilie are cu ce se mândri, pentru că trupul Ioanei a arătat senzațional pe plajă, în Turcia.

După ce s-au căsătorit în cele din urmă, după ce s-a zvonit că amână nunta din cauza faptului că sportivul a înșelat-o, cei doi s-au împăcat și și-au văzut de drum tot împreună. Aceștia se pare că au și găsit rețeta care să le aducă fericirea: relaxarea departe de casă, lucru care se vede în ipostaza romantică în care au fost imortalizați. Aceștia și-au făcut bagajele și s-au dus în Turcia. Bruneta a avut atunci ocazia să-și etaleze formele într-un costum de baie dintr-o singură piesă

Ioana Simion a recunoscut că stătea bine cu banii și înainte să-l cunoască pe Ilie, așa că a știut dintotdeauna ce înseamnă luxul. Mai mult decât atât, a mărturisit că toate lucrurile scumpe pe care le-a deținut atunci când l-a întâlnit pe sportiv erau adunate din căsnicia de 22 de ani cu fostul soț.

„Ținuta pe care ați surprins-o în imagini este o ținută oferită de fostul meu soț, inculsiv mașina este de la el. Și trebuie să recunosc că eram mult mai aranjată și cochetă până să-l cunosc pe Ilie. Am primit foarte multe haine și genți de la el. La orice aniversare, ieșire, că era Paris sau Dubai, îmi cumpăra mereu de la dimante, până la mașini. 22 de ani am fost căsătoriți și ne-am înțeles bine. Ne-am despărțit acum trei ani, nu mai comunicăm, dar am tot repsectul pentru el, pentru că este tatăl copilului meu. Așadar, când m-a cunosc Ilie, știam ce înseamnă și un Hermes, și un Chanel, nu m-a luat chiar așa de la colțul străzii. Nu sunt o pițipoancă pe care a luat-o și a îmbrăcat-o. Ilie, ca să îți ofere ceva, trebuie să îi ceri, ori eu sunt o femeie care se respectă și nu voi face niciodată așa ceva”

Ioana Simion