Şoseaua spectaculoasă din România de care puţini turişti ştiu. E la mai puţin de 3 ore de Bucureşti, trebuie să ajungi şi tu!

În afară de piesajele spectaculoase și pline de sălbăticie și zonele turistice importante, România mai are ceva anume. Mare parte, construite în vremea de tristă amintire, România mai are câteva șosele unice în Europa. Deja știm despre Transfăgărașan, Transalpina, etc. Dar, există încă una. Este vorba de șoseaua spectaculoasă din România de care puţini turişti ştiu, și care este la mai puţin de 3 ore de Bucureşti. Dacă nu ai ajuns încă aici, trebuie să ajungi şi tu!

Șoseaua DN10, șoseaua spectaculoasă din România de care puţini turişti ştiu

Dacă ești șofer profesionist, este imposibil ca măcar odată să nu fi trecut pe aici cu TIR-ul, sau cu alt vehicul de transport marfă. Dacă, în schimb, ești șofer amator, poate nu ai ajuns încă aici. Recomandarea noastră este să te urci la volan, să-ți iei familia, și să faci un drum până acolo.

Dcă nu te-ai elucidat despre ce șosea este vorba, nu te impacienta, îți spunem noi. Șoseaua DN10, este drumul dinspre Întorsura Buzăului – Barajul Siriu – Nehoiu – Buzău. Ca timp, faci cam 2 ore 40 până acolo, asta ca să-și faci o idee despre distanța, dacă pleci din București, de exemplu.

Știm, traficul din Capitală este infernal, aproape zilnic, și mai mult ca sigur faci 2 ore doar să ieși din București. Dar, odată lăsată în spate hărmălaia din Capitală, poți merge liniștit. Te poți duce fără griji până pe șoseaua spectaculoasă din România de care puţini turişti ştiu, DN 10.

La mai puţin de 3 ore de Bucureşti, un loc plin de frumos

Șoseaua are o lungime de 116 kilometri, și este cea mai bună legătură între cele două orașe, Buzău și Brașov. În comparație cu Transalpina sau Transfăgărășanul, aecastă șosea este deschisă tot timpul, inclusiv în perioda de iarnă. Așadar, aici nu există riscul surprizelor în sezonul ninsorilor.

Odată ajuns în apropiere de Pasul Buzăului, vei da de o porțiune de drum ceva mai dificilă, dar dacă ești șofer abil, treci repede. Un alt moment, poate la fel de dificil, îl vei găsi aproape de celebrul lac Siriu. Și aici există o porțiune de drum unde va trebui să circuli cu ceva mai multă atenție.

Dar, hei!, toate aceste mici pericole nu se compară cu peisajul pe care-l vei întâlni pe tot parcursul șoselei de 116 kilometri lungime. Pe șoseaua DN10, dacă mergi doar la pplimbare, ai și ce să vezi. Așa cum spuneam, ai lacul și barajul de la Siriu, dar mai poți vizita și Cascada Pruncea și Rezervația Valea Zimbrilor.

Concluzie

Transfăgărășanul și TransAlpina sunt două adevărate minuni inginerești. De cealaltă parte, șoseaua spectaculoasă din România de care puţini turişti ştiu, DN10, este o adevărată încântare. Așa că, acum că ai toate informațiile, dă o fugă până acolo. Nu de alta, dar este bine să te convingi singur, nu doar să citești ce scriem noi.