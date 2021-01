Sora Adinei Alberts, Daniela-Elena, s-a călugărit. Seamănă ca două picături de apă

Showbizz-ul este în stare de șoc după ce s-a aflat că sora Adinei Alberts, Daniela-Elena, s-a călugărit. Cele două surori seamănă ca două picături de apă.

Este șoc în showbiz. Adina Alberts are o soră care este călugăriță FOTO

Daniela-Elean este soră cu Adina Alberts, iar femeie a ales să se cplugărească. Seamănă ca două picături de apă cu soția lui Vioel Cataramă.

Daniela-Elena, sora Adinei Alberts, după ce a absolvit Facultatea de Fizică, de la Institutul Măgurele și doi ani la Cibernetică, la ASE, a decis să-și schimbe total viața. A renunţat la cele lumeşti şi s-a retras la mânăstire. Familia i-a oferit tot sprijinul pentru a-și duce decizia la capăt.

Daniela-Elena este mai mică cu 2 ani ca Adina Alberts

“Daniela-Elena, sora mea! Este cu doi ani mai mică decât mine. La 26 de ani, după ce a terminat Facultatea de Fizică de la Măgurele, şi a făcut şi doi ani de Cibernetică la ASE Bucureşti, a decis să urmeze acest drum în viaţă.

Am crescut împreună. Am traversat perioada adolescenţei împreuna, în general ne-am împacat bine şi ne-am susţinut în toate. Recunosc că este mai inteligentă decat mine, a intrat a-lll-a la Fizică, şi, după ce a terminat Institutul de la Magurele, a intrat a 3-a la Cibernetica -ASE- Bucureşti!

Adina Alberts nu o înțelege pe sora ei

Apoi timpul s-a oprit în loc pentru ea! Dar şi pentru noi, ca familie! Greu ne-am regăsit, greu am înţeles alegerea făcută de ea! De fapt, sincer, nu am înţeles-o niciodată, doar că am învăţat să o respectăm şi să ne bucurăm de liniştea ei sufletească! Şi indiferent de orice, este fiica, sora, cumnata şi matuşica noastra dragă, matuşica Danana“, a scris Adina Alberts pe pagina sa deFacebook.

De asemenea, Adina Alberts a amintit de curând şi despre problemele pe care le are cu părinţii.

Adina Alberts și-a trimis părinții la psihiatru

“Acum câteva zile mi-am trimis ambii parinţi la PSIHIATRU. Mama mai fusese, că, deh, mai are nevoie de câte un somnifer. Dar tata, un om care în cei aproape 84 de ani ai săi nu i-a trebuit niciodată nici măcar un ceai de tei, a fost zdruncinat rău de necesitatea unei asemenea vizite.

ATACURI DE PANICĂ! Asta fac ai mei… Este ceva ce a debutat acum câteva săptămâni. Am decis că trebuie să consultăm un specialist! Situaţia asta aiurea care trenează de prea mult timp…. Ei, vârsta a treia, care reprezintă segmentul populaţional cel mai expus riscurilor … Nu se pot mişca… Nu pot primi vizite… Peste tot aud că viaţa lor este în pericol.

Ce scade imunitatea organismului

Oameni buni, STOP!!! Frica, stress-ul, îngrijorările, tristeţea, incertitudinile, toate acestea SCAD IMUNITATEA. Peste tot auzim numai ştiri proaste, numai nenorociri! Numai interdicţii, numai restricţii! Ne “băgăm în morminte” părinţii şi bunicii, cu mâna noastră, dacă vom continua în maniera asta. Şi nu de Covid!”, spunea Adina Alberts.