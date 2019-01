Simona Halep nu mai este numărul 1 mondial. Cine i-a luat locul

Simona Halep a pierdut locul 1 din clasamentul WTA, în urma înfrângerii de ieri, în fața Serenei Williams.

Simona Halep pierde locul 1 din clasamentul feminin de tenis, ca urmare a eliminării de la Australian Open. Românca rămâne cu 5.585 de puncte în clasamentul WTA, iar asta o duce, momentan, pe locul doi.

Pe locul 1 virtual a trecut acum Petra Kvitova care a învins-o pe Ashleigh Barty în sferturile de la Australian Open. Cehoaica este pentru prima dată pe locul 1 WTA, cu 5.779 de puncte în prezent.

Situația se poate schimba până la finalul turneului. Astfel, Halep are șanse să ajungă chiar pe locul 3 în clasament, în funcție de rezultatele pe care le obține Naomi Osaka la turneu.

Halep a reușit să adune 64 de săptămâni ca lider al tenisului la nivel mondial. Această reușită a adus-o și în top 10 all-time al jucătoarelor de tenis care au ajuns pe prima poziție mondială.

Kvitova a câștigat destul de ușor în fața australiencei Ashleigh Barty, cu scor 6-1, 6-4. Meciul a fost dominat de cehoaică, care a pierdut un singur game în primul set. Barty și-a revenit în al doilea set, dar n-a avut suficientă inspirație pentru a o depăși pe cehoaică.

”Sunt aproape de zece, am curajul să spun acest lucru pentru că am riscat atunci când am stat atât de mult acasă”, declara Simona Halep după înfrângerea de ieri. ”Am avut meciuri bune având un tablou greu”, a mai adăugat românca în timpul conferinței de presă.

Halep va concura între 9-10 februarie la Cupa Fed. În deplasare, România va întâlni Cechia, la Ostrava, ca parte a primului tur al Grupei Mondiale.