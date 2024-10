Serena Williams, operată de urgență după ce medicii i-au descoperit un chist la gât

Serena Williams, una dintre cele mai mari legende ale tenisului, se recuperează după o operație în care i-a fost îndepărtat un chist benign din zona gâtului. Jucătoarea, de 23 de ori campioană de Grand Slam, a explicat că și-a descoperit acest chist încă din luna mai și a decis să meargă imediat la medic pentru un RMN. Medicii i-au spus că intervenția chirurgicală era opțională în acel moment.

Deși la început Williams a ales să nu facă operația, în timp, chistul a crescut până la dimensiunea unei „mic grapefruit”. În ciuda biopsiilor repetate, care au arătat rezultate negative, echipa ei medicală a recomandat în cele din urmă îndepărtarea acestuia pentru a preveni riscul unei infecții sau scurgeri.

„În mai, am găsit un nodul pe gât. Am fost imediat la medic și am făcut un RMN și mi s-a spus că am un chist brahial. Ații auzit vreodată de asta? Au spus că nu trebuie să-l scot dacă nu vreau. Deci nu am făcut-o, dar a continuat să crească. Am decis să fac mai multe teste.

Deci, după 3 teste și o biopsie, rezultatul a fost în continuare negativ, dar medicii m-au sfătuit să-l scot cât de curând, deoarece avea dimensiunea unui grapefruit mic și se putea infecta sau mai rău. Așadar, am decis să îl elimin. Mă simt atât de recunoscătoare și norocoasă că totul a funcționat și, mai ales, că sunt sănătoasă. Și da, totul este ok.”, a scris Serena Williams pe TikTok.