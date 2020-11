Secretul Simonei Gherghe s-a aflat. Cum se menține în formă la 43 de ani

Simona Gherghe arată fantastic la 43 de ani și după două sarcini. Cum reușește prezentatoarea de televiziune să se mențină? Fosta moderatoare de la emisiunea „Acces Direct” le-a dezvăluit secretul fanelor care au întrebat-o îndelung.

Celebra fostă prezentatoare de la emisiunea „Acces Direct” este într-o formă de invidiat. Aceasta arată magnific la 43 de ani și după două nașteri. Vedeta parcă e neschimbată, spun majoritatea urmăritorilor ei din online, mai cu seamă că lucrează de zeci de ani într-un domeniu solicitant și stresant, iar acum are și doi copii mici de care trebuie să aibă grijă, dar și o emisiune de moderat – „Mireasa”.

Simona a reușit să slăbească destul de repede după cele două sarcini. Modestă din fire și mereu discretă, jurnalista insistă că nu e de aceeași părere. Aceasta a mai subliniat și că după perioada de pauză în care a părăsit puțin sticla de dragul familiei, tenul ei s-a dezobișnuit de machiajul profesional special pentru televiziune, moment în care i-a fost mai greu, iar pielea ei arăta diferit. Deși mărturisește doamnelor și domnișoarelor că mai are încă de slăbit câteva kilograme, e mulțumită totuși de cum arată.

„Mie mi s-a părut că nu am arătat grozav. De fapt, am remarcat o chestie. Tenul meu s-a dezobişnuit de machiajul de televiziune şi a fost nevoie de vreo săptămână şi ceva să reuşim să facem cumva să arăt cât de cât OK. Între timp, am mai şi slăbit puțin, acum sunt mulțumită. Nu prea am timp să mănânc. Acasă am de hrănit cel puțin un copil, la platou nu prea am timp. Şi, uite aşa, secretul cred că e să mănânci puțin.”

Simona Gherghe (Sursa: VIVA.)