Secretul siluetei Nicolei s-a aflat. Ce face de arată demențial de bine la 52 de ani

Nicola a dispărut din vizorul fanilor care o știau mult mai activă la început de carieră. Cu toate astea, mulți dintre români îi ascultă piesele vechi și o urmăresc pe rețelele de socializare. Cum reușește aceasta să se mențină într-o formă atât de bună la 52 de ani?

Cum se menține Nicola în formă? Care e secretul cântăreței?

Nicola este încă una dintre artistele extrem de iubite de la noi. Artsita se poate lăuda cu o carieră impresionantă, hit-uri care vor rămâne mereu în amintirea românilor și de trei copii superbi. Mai mult decât atât, fiul cel mic îi calcă pe nume și evoluează impresionant de frumos în domeniul în care a activat mama sa.

Aceasta a trecut printr-un divorț dureros, dar asta nu a făcut-o decât să privească altfel lucrurile și să învețe din fiecare lecție pe care i-o oferă viața. A ajuns la vârsta de 52 de ani și a devenit bunică, dar statutul nu a făcut-o să bată pasul pe loc în ceea ce privește organizarea, stilul de viață și grija pentru ea.

A decis să împărtășească secretul său cu toată lumea – dansul. „Îmi place să mă duc la clasele de zumba, unde se dansează. Se îmbină anumite elemente de dans cu sport. Faci acolo, cel puțin în partea de încălzire faci foarte multe exerciții pentru picioare, pentru mâini. A

bia după dansezi. Eu știam că mie îmi place să fac sport. Asta n-a fost o descoperire la mine. Eu am făcut foarte mulți ani sport și sport de performanță. Am zis că e timpul să îmi fac mult mai mult timp pentru asta, pentru că efectiv simțeam nevoia. Nu neapărat că vrei să slăbești și atât. Corpul are memorie. Dacă eu, la un moment dat, l-am oprit de la activitatea asta, el a suferit” a spus Nicola, la Antena Stars.

