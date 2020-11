Secretul Paulei Seling s-a aflat: ”De aproape 42 de ani veghează să îmi fie bine”

Paula Seling a împărtășit un detaliu din viața sa pe care fanii care o urmăresc deja de ani buni nu-l știau. Ce declarație superbă a făcut artista unei persoane extrem de dragi din viața sa? E vorba despre cineva care a stat mereu în umbra solistei.

Paula Seling se află deja de ani buni în vizorul românilor. Mereu o prezență fină, cu vorbe plăcute și cu un glas ce greu poate fi uitat, Paula și-a ținut bine locul în industrie. Cu toate că se poate mândri cu o carieră deosebită și cu o notorietate pe care mulți ar vrea-o, preferă să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor, motiv pentru care mulți nu știau cum arată fratele acesteia sau cu ce se ocupă. Recent, artista a postat un mesaj deosebit pe rețelele de socializare unde îi mulțumea acestuia pentru grija și dăruirea cu care a privit-o în toți acești ani.

Paul Seling a vegheat-o preț de 42 de ani, a ajutat-o să devină ce este, iar asta a făcut-o pe celebra vedetă să îi aducă numai cuvinte de laudă în ziua în care bărbatul se sărbătorea. Cum talentul a rămas în familie, chiar și acesta iubește arta și este un bun muzician, dar și arhitect. „Chiar și când viața a fost nesuferită cu el, mi-a fost, tot mie, alături. A scris piese, mi-a facut coveruri de albume, m-a sfătuit cu ce să mă îmbrac în emisiuni, când abia pășeam pe scenă și habar nu aveam pe ce lume trăiesc, la începuturi și, cel mai important, m-a făcut să îmi doresc să fiu ca el pentru ca el e genialul din familie, face totul excelent, repede și ușor”, a scris artista.