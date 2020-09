Secretul murdar al lui Clotilde Armand. S-a aflat acum: ce treabă are cu serviciile secrete

S-a aflat secretul murder al lui Clotilde Armand. Ce treabă are candidatul USR-PLUS pentru Primăria Sectorului 1 cu serviciile secrete?!

După ce a anunţat că intră în cursa pentru Primăria Sectorului 1, contracandidaţii franţuzoaicei Clotilde Armand au început să afle lucruri care ar pune-o pe aceasta într-o lumină proastă. A fost consilier local la Sectorul 1 şi a vorbit mereu despre problemele din administraţie, iar acum este acuzată că ar fi spion pentru serviciile secrete. Dezvăluirea a fost făcută de procurorul Mircea Negulescu care a declarat că generalul SRI Florian Coldea și doi ofițeri de informații francezi i-au vorbit despre Clotilde Armand.

Întrebat dacă “discutau spionii între ei despre alţi spioni”, Negulescu a răspuns: „E posibil orice”.

Întrebată de jurnaliştii de la Digi 24 de ce ar trebui să fie votată de locuitorii Sectorului 1 din Capitală, aceasta spune că a luptat ani de zile împotriva corupţiei şi a dat în vileag, de-a lungul timpului, o serie de ilegalităţi despre care cetăţenii nu aveau altfel cum să afle. De asemenea, studiile şi experienţa o vor ajuta în a conduce “cel mai bogat sector din Bucureşti”.

“Am un CV bogat, pentru că am făcut niște studii bune și am 20 și ceva de ani de experiență în management. Am gestionat echipe mari pentru proiecte mari, ambițioase în România și în SUA, Germania, Franța.

Copiii mei vor crește ca niște români în sistemul de învățământ de stat. Sunt niște români care nu au niciun accent. Sunt foarte recunoscătoare României că le-a dat copiilor mei la niște școli foarte performanţe din Sectorul 1.

Am construit în România o carieră profesională și civică. Ne-am implicat de la început, alături de soțul meu, am creat mai multe organizații pentru a lupta împotriva corupției, pentru a proteja patrimoniul fabulos din România care trebuie pus în valoare. Am luptat pentru sistemul de învățământ, să ne păstrăm în România studenții cei mai buni, să evităm acest «brain drain» – plecarea celor mai buni dintre copiii noștri. După această carieră, tot în Sectorul 1 am ales să mă implic politic.

Am intrat în politică, pentru că mi-am dat seama că la nivel civic nu reușim să schimbăm lucrurile așa cum ne-am dorit. Am folosit și justiția, dar tot nu s-a schimbat. România are un potențial uriaș. Noi, din mediul privat, știm asta.

Sectorul 1 e cel mai bogat, de departe. Are un buget pe cap de locuitor mai mare decât cel al Madridului”, a declarat aceasta.