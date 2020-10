Secretul lui Ion Cristoiu. Cum a reușit să slăbească zeci de kilograme. Toți românii pot face la fel

Ion Cristoiu, fără niciun fel de discuție, este unul din cei mai importanți junraliști români. Este din garda veche, cum s-ar spune. Cu toate astea, la începutul anilor 90 celebrulș jurnalist avea o poreclă, cel puțin ciudată, I se spunea Ardei gras.

În vremea tinereții sale, a avut o singură problemă, și anume greutatea. Jurnalistul mărturisea recent că în acei ani avea aproape 105 kg, și de aici și porecla Ardei gras. Din acest moitv, după o perioadă în care s-a luptat cu kilogramele, Ion Cristoiu a decis să treacă la cură de slăbire.

”O poreclă a fost ardei umplut, pusă de Vadim. Am reușit să slăbesc și i-am făcut pulbere porecla. Rămân ca o performanță. Am slăbit 30 de kilograme într-o lună. A fost ceva groaznic. Nu vreau să rămân în istoria României prin atâta. M-a durut pentru că mi-a atras atenția că eram gras. Nu eram atât de conștient și m-am uitat în oglindă, m-am enervat și am zis că slăbesc. Una din mistere este să îți ții sub control greutatea, deși e greu”, a spus jurnalistul Ion Cristoiu, în emisiunea lui Cristache, de la TVR.