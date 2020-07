Școala s-ar putea schimba radical în toamnă. Fără interacțiune între clase și reguli stricte pentru profesori

Școlile s-ar putea schimba radical în noul an școlar 2020-2021. Schimbările vin în rândul interacțiunilor dintre clase și a regulilor mult mai stricte pentru profesori.

Elevii au sperat ca România să-și revină pentru ei și pentru normalitatea de care credeau că vor avea parte măcar pentru anul școlar 2020-2021. Din păcate, situația critică din România în special din ultimele săptămâni conduc lucrurile spre un drum nedorit de nimeni. Măsurile din toamnă arată o strictețe exacerbată tocmai pentru a domoli răspândirea virusului. Restricțiile ar trebui să fie flexibile și adaptate la fiecare unitate de învățământ în parte, nu impuse la nivel național, arată profesorul Alexandru Rafila. Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății declară faptul că toate regulile care urmează să fie implementate trebuie să țină cont de evaluări punctuale, tocmai pentru că fiecare școală are o situație diferită. Copiii nu pot fi transformați în niște „cititori de tablete”, motiv pentru care trebuie să nu fie reluată școala online de care au avut parte la finele anului școlar 2020.

„Trebuie măsuri flexibile, nu există două şcoli la fel. Riscul epidemiologic nu e similar. Am şcoli unde am 15 elevi într-o clasă, am şcoli unde am 40 de elevi într-o clasă. Deci fiecare şcoală ar trebui să poată să îşi organizeze un program de învăţământ care să fie corelat cu posibilităţile şi cu evaluarea de riscuri din şcoala respectivă. Ar trebui să le dăm două- trei-patru variante, iar una dintre ele să fie adoptată de o anumită şcoală”

Alexandru Rafila