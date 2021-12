Schimbări majore pentru șoferii din România. Se întâmplă de pe 22 decembrie, legea e clară

Nouă veste pentru șoferii din România! Ce urmează să se întâmplă de pe 22 decembrie? S-a adoptat legea care schimbă semnificativ regulile. Iată mai multe detalii despre modificările pe care trebuie să le ia la cunoștință toți conducătorii auto!

Parlamentul European a adoptat o serie de modificări ale Directivei Europene care trasează regulile generale în privința asigurării RCA în toate țările membre ale UE. Cele mai importante schimbări pentru clienți și păgubiți vizează creșterea despăgubirilor maxime pentru daune materiale și pentru vătămări corporale.

De asemenea, se impune un sistem de comparație a prețurilor RCA independent față de cele ale brokerilor sau ale asiguratorilor și introducerea obligativității ca în toate țările membre să existe un sistem de protecție a păgubiților și clienților firmelor de asigurare care ajung în faliment.

Prevederea din urmă vine cu un plus de siguranță, timp în care piața din România este luată în vizor de mai multe companii străine care ar urma să intre în baza pașaportului european, arată un act normativ care modifică Directiva Europeană privind asigurarea de răspundere auto față de terți( RCA, în cazul României).

Limita de despăgubire pentru daune materiale în accidente rutiere acoperite de RCA crește astfel la 1.3 milioane de euro, de la 1.22 de milioane de euro. Mai mult decât atât, limita pentru plățile aferente vătămărilor corporale și daunelor morale urcă la 6.45 de milioane de euro, de la 6.07 de milioane de euro. Modificările menționate urmează să se aplice începând cu 22 decembrie.

Actul adoptat de PE mai prevede explicit că ”țările membre pot decide să pună la dispoziția consumatorilor un instrument de comparație gratuit și independent care să permită comparația între prețurile practicate de firmele care vând RCA”.

O altă prevedere este și introducerea certificatului de daunalitate, document care permite șoferilor să dovedească trecutul în relația cu firmele de asigurare în orice țară europeană.

”Încercam sa venim in sprijinul persoanelor care, din diverse motive, au nevoie sa intre in posesia Certificatului de daunalitate intr-un timp foarte scurt. Practic, din momentul transmiterii actelor necesare emiterii acestuia, solicitantul poate primi documentul in 1-2 zile lucratoare, prin intermediul postei electronice”, a declarat Madalin ROSU, Presedintele BAAR, în aprilie 2019, cu ocazia introducerii posibilității ca certificatul să fie obținut online.