Scene șocante! O mamă din Vaslui și-a legat fiul dezbrăcat cu lanțuri de copac

Imagini cutremurătoare surprinse într-o comună din Vaslui! O femeie și-a legat fiul dezbrăcat cu lanțuri de copac. Tânărul în vârstă de 28 de ani are probleme psihice, iar cea care i-a dat viață îi este și asistent, avându-l în grijă permanent.

Situație șocantă în Vaslui, unde o mamă și-a legat fiul dezbrăcat cu lanțuri de copac și l-a lăsat în soare ore în șir. Tânărul are 28 de ani și a nu este pentru prima oară când se află în poziția aceasta înfiorătoare, spun vecinii. O asistentă socială din comuna vasluiană în care s-a petrecut totul a descoperit povestea tragică a băiatului în cadrul unei vizite pe teren. Tratamentul inuman al mamei sale către propriul ei copil a revoltat o țară întreagă. Bărbatul a rezistat cu greu ore în șir în soare, tăvălindu-se pe jos și cerând ajutor, moment în care asistenta socială a anunțat imediat primarul localității.

Cel din urmă susține că știa de faptul că mama băiatului îl maltrata, pe de cealată parte se află vinovata care mărturisește că nu a mai recurs niciodată la un astfel de gest pe care l-a făcut acum de teamă ca fiul său să nu plece de acasă. Edilul comunei Cozmești a mărturisit că ceva îl împiedică, însă, să intervină mai mult și să îl instituționalizeze pe tânărul de 28 de ani.

”În jurul orei 12:00 am fost sunat de de către asistenta socială, care era împreună cu asistentul medical comunitar, pe teren. M-am prezentat la fața locului, am sesizat atât poliția cât și salvarea. Am găsit persoana legata de lanț, de un copac. Ulterior am aflat că a fost legat de mama sa, care culmea e și asistent personal. Nu am auzit acum prima dată, persoana e în evidențele noastre din 2009, noi am dorit instituționalziarea acestei persoane, avem documente în acest sens, dar DGSAPC Vaslui a spus că nu sunt locuri pentru moment, într-un centru. Această persoană reprezintă și un pericol în familie. Nu e o persoană recalcitrantă, dar sunt perioade când nu conștientizează absolut nimic. Aruncă hainele de pe el. Mama nu acordă sprijinul pe care ar trebui să îl acorde, l-a legat ca să nu plece de acasă”

Edilul din Cozmești (Sursa: Antena3)