Scene de groază în Germania! Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime. Cel puțin 15 victime, inclusiv copii

Accident deosebit de grav în Germania! Un bărbat a intrat cu autovehiculul în mai multe persoane aflate la un carnaval din orașul Volkmarsen. Din păcate, numărul victimelor se ridică la cel puțin 15, inclusiv copii. Până acum, autoritățile nu oferă informații concrete care să ateste faptul că a fost un atentat terorist sau un accident rutier. Oamenii legii susțin că bărbatul aflat la volan a fost reținut.

#Breaking: A car rushed into the crowd gathered for #Carnaval in #Volkmarsen (#Germany)

At least 10 people were injured, including children.

The driver was arrested. It is not known if this is an accident or an attack. (Hessenschau) pic.twitter.com/CjVlpHjPKw

— ISCResearch (@ISCResearch) February 24, 2020