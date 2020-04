Scandal la Survivor, după eliminarea Asianei Peng. ”Ce rost are să ne mai uităm la emisiune?”

Scandal la Suvrivor România! Eliminare Asianei Peng a pornit răscoala în mediul online, dar și în rândul coechipierilor rămași în Dominicană. Care este părerea ambelor tabere?

Scandal la Survivor, după eliminarea Asianei Peng

Eliminarea Asianei Peng a fost una cu scântei, precum se aștepta toată lumea. Deși la începutul show-ului aceasta a părut o prezență deloc expansivă, odată cu obișnuița sa în fața camerelor, dar și cu colegii cu care avea să conviețuiască, totul s-a schimbat. Asiana a început ușor-ușor să pună paie pe foc în anumite discuții, ulterior s-a pronunțat extrem de aspru cu privire la unii dintre coechipieri, în special în privința lui Ghiță. Reproșurile au început să devină personale în ceea ce o privește, iar scandalul zilnic nu a fost departe de tabăra Faimoșilor. De asemenea, certurile dintre ea și Elena de la Mandinga, cea cu care a și fost în ultima seară la alegerea publicului, nu au încetat nicio clipă.

Mai mult decât atât, polemicile s-au extins și acasă, pe pagina oficială a Survivro România, unde fanii contestă votul pe merit al Elenei, susținând că are noroc datorită meseriei cu care se ocupă și a imaginii deja create de ani buni. „Deci înseamnă că practic Eelena vostră o să câștige indiferent de situație, că are mai multe voturi decât toți….nu? Ce rost mai are să ne uităm la emisiune?”, a susținut un internaut. Cu toate astea, toate discuțiile în contradictoriu se vor termina atunci când fiecare va fi pe propriile puteri și doar cu norocul său alături, atunci când votul publicului nu va mai conta – la jocurile individuale. „Curând va trece la individuale și acolo adio vot!”, a replicat un alt fan al emisiunii.

” Îmi doresc să caștige cine merită – Cezar”