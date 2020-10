Scandal la Puterea Dragostei! Casa este zguduită după venirea fostei iubite a lui Alexandru

Scandalul continuă în casa Puterea Dragostei! Trecutul lui Alexandru face valuri în emisiunea iubirii. Ce s-a întâmplat și cum va reacționat Andrada, actuala lui iubită, la cele auzite?

Puterea Dragostei: fosta iubită a lui Alexandru intră în competiție

Casa Puterea Dragostei este zguduită de noua veste, mai cu seamă Andrada. Alexandru are parte de o vizită neașteptată chiar din partea fostei iubite. Actuala parteneră nu știe cum se va descuca în aceeași casă cu femeia. În acest timp, războiul dintre Marinescu și cele două surori continuă la scenă deschisă. Andreea e prinsă la mijlloc, iar mulți dintre fani și din cei aflați pe platourile de filmare cred că cei doi vor forma în cele din urmă un cuplu.

Marinescu: Mai are să plece și Andreea. Dar ce crezi?O să vă dau foc singur de acum încolo!

Adriana: Poate pleci tu înaintea Andreei, Marinescu!

Marinescu: S-ar putea să plecați voi și o să am eu grijă de treaba asta! Eu am fost la date cu tine, Alexandra, pentru că îmi era foame, ce crezi? Nu am fost pentru tine!

Alexandra: La date cu mine ai avut grijă să te dai la mine, să mă inviți în camera de hotel…

Andreea: Marinescu, așa s-a întâmplat?!

Spiritele se încing în casa iubirii din cauza trecutului

Andrada are acum o rivală principală. Mihaela e noua concurentă care a pășit deja cu stângul în competiție și a pus-o pe brunetă într-o situație la care nu s-ar fi așteptat niciodată. Alexandru a părut bine să o vadă pe femeie, iar la scurt timp a dansat cu ea. Alexandra intuiește faptul că a venit să fie ispita din relația actuală, ulterior foștii iubiți vor urca în camera roșie sub privirile atente și șocate ale actualei amoreze.

Mihaelaa (căre Andrada): Mi-a zis că o să danseze cu tine, că o să facă cuplu cu tine. I-am spus că dacă se sărută cu tine, nu o să mai fie niciodată cu mine și nu o să mai vorbim niciodată.

Alexandra:Am avut dreptate în momentul în care am zis că s-a făcut cuplu la secundă și că este un cuplu fals?

Mihaela: Dacă face așa ceva cu ea, e logic că va face și cu mine și am nevoie de un bărbat puternic.

Alexandra: Ești sigură că nu ai venit ca o ispită în relația lor?

Alexandru: Andrada nu poate să îmi impună nimic și nici tata nu poate să îmi impună, nimeni!

Andrada: Vezi că te dai cam mare!

Cristina Mihaela: Poți să mergi în camera roșie cu Mihaela, ea e pregătită, poți să te duci și tu!

Andrada: Nu cred că faci asta!