Scandal în showbiz-ul din România. Vica Blochina, replici acide cu o vedetă controversată. „A dezinformat publicul”

Un nou scandal de proporții a izbucnit în showbiz-ul românesc. Vica Bloch s-a luat la ceartă cu o vedetă celebră de la noi din țară, după ce ar fi făcut câteva afirmații acide la adresa acesteia. S-a ajuns la jigniri grave și la acuzații puternice.

Vica Blochina a ales să vorbească pe contul său de YouTube despre mai multe subiecte controversate, printre care și fetele care fac bani din videochat sau OnlyFans. În urma acestora, Bia Khalifa, numită și ”Regina OnlyFans-ului”, s-a autosesizat și a atacat-o pe blondină.

Bia Khalifa spune că Vica Blochina ar fi încercat să dezinformeze publicul, iar ea a încercat doar să-i atragă atenția. Nu ar fi jignit-o, ci doar i-a explicat că e alegerea ei dacă îi oferă fiului ei acces la internet și tot felul de aplicații.

De aici, fosta lui Pițurcă s-ar fi aprins și a început să facă acuzații grave la adresa creatoarei de conținut.

”Mi-a scris că fiul ei la 2 ani era înconjurat de iubire și a avut primul telefon la 10 ani, dar era ocupat cu școală, meditații, sport și călătorii. Ca și cum că l-a crescut că fiul ei în puf și îmi zicea că nu are cu ce să dezinformeze publicul și că eu probabil aș fi avut altă educație.

Bia Khalifa a vrut să evidențieze faptul că ea nu a avut acces la tehnologie când era copil, ci a ales, pe parcurs, această meserie bănoasă.

Bia Khalifa nu s-a mai putut abține și a luat foc atunci când Vica Blochina i-a jignit sora, pe care vedeta a numit-o ”dolofană”. Astfel, i-a zis Vicăi Blochina că are o ”gândire închisă” și e și ”ofensată”, dar mai ales lipsită de bun simț, pentru că se legă de felul în care arată un om.

”Eu i-am scris ceva foarte ok, dar ea m-a jignit și mi-a zis că am avut altă educație. I-am zis ”bre, cu tot respectul, am înțeles cu promovezi femeia ideală cu vibe-uri pozitive, cu minți deschise, dar ești o minte închisă, promovezi lucruri fără fundament și mai ești și ofensată.”

Ea mi-a trimis după o poză cu mine și sora mea și mi-a zis ”tu ești aia dolofană”. Ea mi-a zis după ”nu ai cu cine să te cerți, bine groh, groh, pa groh”, a mai spus Bia Khalifa pentru Spynews.ro.