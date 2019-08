S-a spus că a îmbătrânit și că e desfigurată de operațiile estetice. Cum arată, de fapt, Daniela Gyorfi

Se apropie de 51 de ani, dar în ciuda timpului care s-a scurs se poate mândri în continuare cu un corp de adolescentă! Cântăreața Daniela Gyrfi se bucură de o siluetă fără cusur și demonstrează în acest caz că vârsta este doar o cifră. Vezi galeria foto!

Daniela Gyorfi, trup de adolescentă

Are grijă de corpul ei, iar rezultatele nu întârzie se apară. Ca orice femeie atentă cu imaginea ei, Daniela Gyorfi apelează la mici trucuri care o ajută să-și mențină silueta fără cusur. Vedeta face tratamente corporale și are grijă să respecte un stil echilibrat de viață. Ea spune că nu are intervenții estetice la nivelul feței, iar singura intervenție pe care o are e la nivelul bustului.

„Vârsta este doar un număr, din punctul meu de vedere. Contează foarte mult cum te simți. Contează și viața pe care o ai, de zi cu zi. Poate că la mine contează și că nu fumez, pentru că nu am fumat niciodată. Fac și niște tratamente de întreținere. Nu am operații, așa cum se spune, fac niște tratamente faciale și asta contează.„, a declarat Daniela Gyorfi, pentru libertatea.ro.

Ea obișnuiește să-și țină fanii la curent prin intermediul rețelelor de socializare, acolo unde postează imagini cu ea și cei dragi. Cântăreața obișnuiește să pună poze cu Maria, fetița ei și a lui George Tal, dar și fotografii de la spectacolele pe care le susține.

„Ai fost bestiala, Daniela! Mulțumim pentru atmosfera făcută aseară”, este mesajul pe care cântăreața l-a primit, după spectacolul susținut recent la Motru.

Daniela și George, împreună de 13 ani

Sunt împreună de mai bine 13 ani, dar cu toate astea Daniela și George nu au ajuns încă în fața altarului. Daniela mărturisea în cadrul unei apariții tv că mult mai important pentru ea a fost ca mama ei să le dea acordul său.

„Nu sunt căsătorită cu George, pentru că prima dată când am vrut să facem pasul nu era finalizat divorțul lui din Germania, iar a doua oară s-a internat mama în spital. Am spus că dacă mama a fost de acord cu căsătoria cu George și faptul că el m-a cerut de la mama, asta a contat. Nu țin neapărat să mă căsătoresc. Maria știe că noi nu suntem căsătoriți. Pe mine mă cheamă Gyorfi, pe el Tal, iar pe ea Gyorfi Tal„, spunea cântăreața, conform spynews.ro.