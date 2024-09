S-a iubit cu Mădălina Ghenea, iar acum rupe tăcerea despre Simona Halep. Ce a putut să spună Grigor Dimitrov: “Nu e niciun secret”

Grigor Dimitrov, celebrul tenismen bulgar, a fost întotdeauna în atenția presei nu doar pentru performanțele sale pe terenul de tenis, ci și pentru viața sa personală. După ce a avut o relație cu supermodelul român Mădălina Ghenea, Dimitrov a reușit să atragă și mai mult interesul presei internaționale. Recent, sportivul a stârnit din nou curiozitatea publicului atunci când a vorbit deschis despre Simona Halep, una dintre cele mai de succes jucătoare de tenis din lume și un nume de referință în tenisul românesc.

Fostul iubit al Mădălinei Ghenea a rupt tăcerea despre Simona Halep în scandalul de dopaj. Sportivul bulgar, în vârstă de 33 de ani și locul 10 în clasamentul ATP, a oferit un punct de vedere privind scandalul de dopaj în care a fost implicat Jannik Sinner, luându-i apărarea lui Halep.

În acest sens, Dimitrov a vorbit despre diferența de judecare a celor două cazuri, punctând că i s-a părut ciudat că Sinner a fost lăsat să joace, deși a fost prins dopat de două ori. În ceea ce o privește pe sportiva din Constanța, jucătorul de tenis o consideră neîndreptățită pe Halep, care a fost nevoită să stea pe bară o perioadă îndelungată.

Simona Halep vrea să revină cât mai repede în circuit, iar de curând a declarat că dorește să participe la turneul din Hong Kong, însă totul va depinde de recuperarea ei. Sportiva a recurs la diferite metode, cum ar fi câteva zile petrecute în Costabissara, o comună din Italia, la clubul de tenis Nabi Quantum, la recomandarea fostului antrenor Daniel Dobre.

„Sper să mă întorc cât se poate de repede pe teren. Momentul este aproape, mai am foarte mult de muncit pentru a ajuns la nivelul dorit, sper să reușesc. Nu mă gândesc la trofee, mă gândesc să fiu sănătoasă și aptă de joc.

Dacă voi fi capabilă, vin și alte trofee. Domnul Țiriac mi-aș dori să îmi acorde un trofeu. Niciodată nu a dorit, nici la Madrid. Sper să am ocazia. Acum mă simt bine, vrea să las în urmă ce a fost. Am câștigat procesul, am dovedit că nu am fost vinovată cu absolut nimic. Acum aștept să revin pe teren”, a precizat Simona Halep, la finala turneului Țiriac Foundation Trophy.