S-a căsătorit în secret cu iubita lui, după doar 33 de zile de relație. Artistul a făcut marele anunț acum

Astăzi este ziua lui și tot astăzi a dezvăluit, într-un interviu la ”Vorbește Lumea”, de la Pro TV, care îi sunt slăbiciunile, noile proiecte, dar mai ales cum stau lucrurile în viața privată, în ultima perioadă schimbând multe stări din cauza divorțului și din cauza unor întâmplări care l-au pus într-o lumină nefavorabilă. Venit în platou alături de iubita sa, artistul a dezvăluit că, pe lângă toate răspântiile, femeia care îi este alături i-a dat curaj în gânduri. Tot despre ea a spus că vrea să-i fie parteneră până la sfârșit, simțind acest lucru chiar de la începutul relației, cerând-o în căsătorie după 33 de zile de trai împreună.

What’s UP s-a căsătorit în secret cu iubita Alice, la 33 de zile de relație. „Am zis că o vreau pentru toată viața”

What’s UP a divorțat de soția sa, Simina, în 2019, după 9 ani de relație și la scurt timp de când făcuseră nunta. „Nu mai funcționam împreună”, declara fosta parteneră. La scurt timp, el a fost surprins în prezența lui Alice Badea, profesor de muzică, co-fondator a două școli private de muzică din București și parte din grupul de backing vocals al lui Horia Brenciu. Relația lor a fost ca un fulger la început, plini de entuziasm, cei doi tatuându-și câte un fluture pe degetul inelar, în semn al iubirii lor, dar și în semn de comuniune, gestul lor traducându-se printr-o cerere în căsătorie.

Nu a durat mult și dinamismul cuplului s-a îndreptat spre alte zări, într-un timp auzindu-se despre posibile agresiuni verbale și nu numai în casa lor. Focul de paie s-a stins, iar ziua de astăzi îi găsește pe amândoi mai veseli și mai îndrăgostiți unul de celălalt. Prezenți în platoul emisiunii ”Vorbește lumea”, artiștii au dezvăluit secretul din spatele gestului lor de început, la pachet cu povestea acestuia.

„Poate facem un copil, dacă ne ajută bunul Dumnezeu”

„La 33 de zile de relație, ea avea 33 de ani atunci, și am cerut-o de soție. Pe nou, am zis. După 33 de zile am zis ca o vreau pentru toată viata, am intrebat-o si uite-ne. Actele nu îți garantează dragostea, oamenii se schimbă. Așa că am decis să ne facem acest simbol, fluturașul. Eu, ca ființă, sunt foarte fragilă de felul meu. De Valentines Day bem un vin, poate facem un copil, dacă ne ajută bunul Dumnezeu”, a spus cântărețul la Pro TV.

”Pentru iubire nu ai nevoie de acte. Asta cred eu. Iubirea rămâne, nu? Noi ne bucurăm de iubire în general, nu ne trebuie o zi specială pentru asta. Gesturile mărunte contează”, a mărturisit Alice Badea.