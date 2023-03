Revine la Neatza cu Răzvan și Dani! Vedeta a făcut marele anunț abia azi

Revenire senzațională la Neatza cu Răzvan și Dani! După o absență de aproape trei ani, vedeta și-a făcut din nou apariția în platoul emisiunii, unde a făcut un anunț neașteptat.

A stat departe, dar nu a putut uita momentele frumoase petrecute în gașca matinalului de la Antena 1. După aproape trei ani de absență de pe micul ecran, timp în care a adus pe lume doi băieței superbi și s-a concentrat pe proiectele și contractele de promovare din mediul online, Flavia Mihășan s-a întors la Neatza!

Pauza a ajuns la final pentru frumoasa blondă – una dintre cele mai longevive asistente de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Duminică, vedeta s-a întors în platoul emisiunii. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Instagram, Flavia Mihășan a mărturisit că simțea că a venit momentul să se desprindă ușor, ușor de rutina cu care s-a obișnuit în ultimii trei ani și că, iată, dorința i s-a îndeplinit.

„Am lipsit multă vreme. Mult, dar cu motivele cele mai intemeiate din lume. De ceva timp însă, am simțit că mă pot desprinde ușor, ușor de rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani așa că am trimis o intenție în univers și am revenit în echipa „Neatza cu Răzvan și Dani”.

De aici încolo ne vom vedea mult mai des și abia aștept! Mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și de energia frumoasă pe care mi-ați transmis-o…mi-au folosit maxim, pentru ca am avut mari emoții azi”, a scris Flavia Mihășan pe pagina sa de Instagram.