Replica acidă a actriței Nouria Nouri, după ce Daniel Iordăchioaie s-a plâns că și-a crescut singur copiii, după divorț: ”Un laș!” EXCLUSIV

Actrița Nouria Nouri a dorit să clarifice unele lucruri, după ce solistul Daniel Iordăchioaie a menționat, într-un recent interviu, că s-a descurcat greu cu cei doi copii, rămași în grija lui, după divorț. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, fosta soție a cântărețului ne-a dezvăluit de ce a refuzat prima lui cerere în căsătorie, dar și în ce relații sunt, în prezent, la 11 ani de la răsunătoarea lor despărțire.

Nouria Nouri susține, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, că, deși, a plecat din căminul conjugal, la insistențele lui Daniel, iar copiii au rămas cu tatăl lor, ea a continuat să le fie mamă, chiar dacă nu mai locuiau sub același acoperiș:

Actrița Nouria Nouri a fost cerută, de fapt, de două ori, în căsătorie, de solistul Daniel Iordăchioaie, în anii tinereții. Ea ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, de ce l-a refuzat prima oară, de ce nu a dorit să se mărite atunci cu Daniel:

”Daniel m-a cerut de două ori de soție, prima oară l-am refuzat, însă. Eram studentă, aveam alte treburi, i-am spus că nu am timp de măritat, că trebuie să învăț să-mi termin studiile. Apoi, ne-am revăzut la un eveniment, după doi ani. Pe o dată de 13, Daniel m-a cerut din nou de nevastă. În acest timp, eu cu el nu aveam de fapt o relație, nu făcusem dragoste. Am acceptat să ne căsătorim. Am plecat la drum cu gândul să am o familie, l-am iubit pe Daniel. Iar când mi-a zis să divorțăm, ideea despărțirii m-a dărâmat”.