Reguli dure la prima întâlnire a Dianei Șoșoacă cu Klaus Iohannis. Ce nu a avut voie să bea, deloc

Diana Șoșoacă a vorbit cu Ion Cristoiu despre întâlnirea sa cu Klaus Iohannis. Noua senatoare a dezvăluit prima impresie pe care a avut-o când a conștientizat că se află în aceeași încăpere cu șeful de stat, dar și unele detalii interesante, cum ar fi interdincțiile cărora a fost nevoită să se conformeze.

Diana Șoșoacă, despre regulile dure de la prima întâlnire cu președintele Klaus Iohannis

Diana Șoșoacă, noua senatoare din partea partidului AUR, a povestit la Aleph News, în cadrul emisiunii ”Interviurile lui Cristoiu”, condusă de Ion Cristoiu, despre prima întrevedere cu Klaus Iohannis. Aceasta a povestit ce s-a întâmplat la consultări, în spatele ușilor închise de la Cotroceni, oferind și câteva detalii cu privire la modul în care a fost tratată.

„Să te uiți la scaun să nu aibă ceva pe el, nu bei apă, nu bei cafea”

„M-aș simți mai în largul meu dacă mă duc să vizitez un client la închisoare decât să ajung acolo. Deci mai mulți ca la închisoare. Toți foarte crispați, eram foarte urmăriți. Non stop atenția asupra mea. De fapt, fiecare dintre noi avea sepepiști care îi urmăreau pe fiecare. Am urmat sfaturile tuturor celor din jurul nostru, care spuneau înainte să mergem: „să te uiți la scaun să nu aibă ceva pe el, atenție, nu bei apă, nu bei cafea, nu te atingi de nimic”.(…) sepepiștii erau într-o stare de încordare.

Cred că au avut gradul zero de alertă. Nu ai voie să mergi cu masca ta. Ți se dă mască la intrare și te pune să te dezinfectezi pe mâini. Eu am o alergie și am spus că vreau ceva antialergic. S-au blocat toți și zice “păi uitați-l pe ăsta”. M-am uitat la ingredient și zic OK, cu ăsta îmi dau. Mă așteptam mai mult de la instituția prezidențială (…) La masa, în dreptul fiecărui scaun era numele nostru. Eu eram ultima, cea mai îndepărtată de președinte.

Protocolul spune clar. Stai în picioare până vine președintele României. S-a stat vreo 2-3 minute. I-a deschis ușa un sepepist, a intrat, prima privire a fost către mine. A spus „Sărut mâna, Bună ziua”. Am spus “Bună ziua”. Am stat drepți, s-au făcut poze și în timp ce se așeza a spus „Vă rog luați loc”. Nu ai voie să te așezi înainte.”

„Mi s-a părut un om timorat”

„Nu mi se pare că Iohannis este dulap, cum i se spune. Sincer vă spun, am rămas uimită să văd un om foarte înalt, subțirel, nu este lat cum apare la televizor. Ce m-a impresionat foarte mult este privirea timidă. Nu a putut să susțină privirea mea continuă. Și-a lăsat ochii în jos, se vedea că are o curiozitate, ne-a privit pe toți, în special pe mine și pe George Simion. Mi s-a părut un om timorat. Acesta este impresia mea. Avea și o voce foarte înceată, nu caldă, tremurândă. Ăsta era timbrul vocal, tremurând. Ne-a dat cuvântul. Noi am hotărât ca George Simion să fie cel care vorbește”, a mai spus avocata.