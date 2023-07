Recunoști copilașul din imagine? Astăzi are 55 de ani și este unul dintre cei mai mari artiști ai României

Recunoşti băieţelul din imagine? Nu seamănă deloc cu adultul de astăzi, în vârstă de 55 de ani. Este unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți din țara noastră. E cu neputință să nu fi auzit de el. Se bucură de foarte mult succes atât pe plan profesional, cât și în viața personală.

Poți să recunoști copilul din imagine? S-a schimbat mult

Poți să ghicești cine este băiețelul din imagine? Aproape că nu îl recunoști. S-a schimbat uimitor de mult de-a lungul anilor. Are o voce de aur și se bucură de o moștenire artistică imensă de la regretatul său tată. Nu este doar un cântăreț desăvârșit, ci și un actor foarte iscusit.

Dacă încă nu ți-ai dat seama cine este în fotografie, îți spunem noi: Ștefan Bănică Jr. A apărut de nenumărate ori pe micile ecrane, este unul dintre cei mai mari artiști ai României. E aproape imposibil să nu-i fi auzit vreodată numele. S-a făcut remarcat în industria muzicală, dar nu numai.

Ștefan Bănică Jr. a jucat primul său rol în film în producția Liceenii, în anul 1986. A urmat apoi și Extemporal la dirigenție, în anul 1987, și Liceenii Rock ‘n’ Roll, în anul 1992. În acest din urmă an, artistul a decis să își lanseze și primul său album muzical. Este vorba despre Un actor, un rock’n’roll.

De atunci și până în prezent, Ștefan Bănică Jr. a continuat să se facă remarcat și în actorie, dar și în muzică. Stilul muzical care îl definește a rămas același: rock’n’roll-ul. Se bucură de foarte mult succes, dobândind talentul de la regretatul său tată.

Ștefan Bănică Jr., împlinit pe toate planurile

Cântărețul este împlinit atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Se bucură de foarte mulți fani care îi apreciază muzica și talentul artistic. Are o familie frumoasă, o soție apreciată și trei copii perfecți, de care este foarte mândru.

Trei dintre soţiile lui Ștefan Bănică Jr.i-au oferit şi copii: Camelia Constantinescu, Andreea Marin și Lavinia Pîrva. Cea din urmă îi este și în prezent parteneră de viață, fiind mama celui mai mic dintre urmașii cunoscutului interpret de muzică.

Ștefan Bănică Jr. are doi băieți și o fată. Primul dintre ei, pe nume Radu Ștefan, are 21 de ani. Este înalt, are privirea pătrunzătoare și un zâmbet de Alain Delon. El este rodul iubirii dintre artist și Camelia Constantinescu. Tânărul este atras, ca tatăl său, de actorie și de muzică.

Cântărețul s-a iubit și cu Andreea Marin, cu care are o fiică, pe nume Violeta, în vârstă de circa 16 ani. Extrem de frumoasă, la fel ca fratele său, adolescenta întoarce toate privirile. Are părul lung, șaten, ochi albaștri și pielea albă. Subțirică și elegantă, fiica lui Ștefan Bănică Jr. începe să cunoască popularitatea.

Actuala parteneră a lui Ștefan Bănică Jr., Lavinia Pîrva, i-a dăruit cântărețului cel de-al treilea copil, pe care l-au numit Alexandru. Acesta este în vârstă de circa cinci anișori. Ștefan Bănică Jr. este mândru de toți urmașii lui și, așa cum am spus deja, se bucură de o viață personală împlinită.