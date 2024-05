Reacţia lui Iancu Sterp la întâlnirea cu Jador, după scandalul manelistului cu mama Geta. Imaginile cu cei doi au apărut pe internet

Jador și Iancu Sterp s-au întâlnit, după ce mama Geta a avut un derapaj rasist la adresa manelistului. De curând, acesta chiar i-a dat replica pentru că a fost deranjat de comentariile ei. Cum a reacționat Iancu atunci când l-a văzut pe solist în Republica Dominicană.

Răspunsul lui Jador pentru mama Geta

Mama lui Iancu și Culiță Sterp a făcut o serie de remarci cu caracter rasist la adresa lui Jador și nu o singură dată. Prima data a comentat despre manelist atunci când acesta a participat la Survivor împreună cu băiatul ei cel mare, iar relația lor de amiciție s-a cam răcit.

Timpul a trecut, dar mama Geta a spus, din nou, lucruri neplăcute despre Jador, iar acestuia nu i-a picat deloc bine. El i-a dat replica pentru că a fost deranjat de ce a spus femeia despre el. Manelistul a subliniat că își asumă că este țigan și că nu fuge de etnia lui.

”Acesta este un mesaj pentru mama Geta, cu un deosebit respect dumneaei. Sunt sigur că îl iubește pe Iancu, sunt sigur că își iubește copiii, sunt sigur că și-ar da viața pentru ei, dar asta nu-i dă niciun drept să mă facă pe mine țigan. Eu îmi asum că sunt țigan, eu nu fug de etnia mea. Eu îmi asum ceea ce sunt. Nu poți să vorbești despre țigani ca și cum ar fi ultimele persoane din societate. M-am lovit foarte mult de aceste prejudecăți. N-am fost lăsat să cânt în locuri, mi-au scos vocea de pe piese și nu vreau ca un om normal de la țară să aibă fix aceleași prejudecăți, că nu mi se pare o normalitate”, i-a transmis jador, printre altele, mamei Geta.

Jador și Iancu Sterp, prima întâlnire după comentariile rasiste ale mamei Geta

După aceste atacuri ale mamei Geta, Iancu și Jador s-au revăzut la o petrecere a participanților la Survivor All Stars, în Republica Dominicană.

Manelistul pare că a trecut peste comentariile cu caracter rasist, iar la întâlnirea cu Iancu totul a decurs normal. Mai mult, cei doi s-au filmat și au postat filmarea pe rețelele de socializare.

Iancu Sterp, finalist la Survivor

Iancu Sterp este unul dinte finaliștii de la Survivor All Stars și recunoaște că are adversari puternici, pe Andrei Ciobanu și Zanni. El a dezvăluit ce planuri are cu marele premiu, în valoare de 100.000 de euro, dacă va fi desemnat câștigător.