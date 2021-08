Ramona de la Clejani, adevărul despre despărțirea de tatăl copiilor. A spus tot adevărul despre bărbat

Ramona de la Clejani a divorțat de tatăl copiilor ei și a trecut prin cea mai dificilă perioadă a vieții sale. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și fostul ei soț. Adevărul a ieșit la iveală abia acum.

Clipe de coșmar pentru Ramona de la Clejani. Fiica renegată a lui Ioniță a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața ei: divorțul de tatăl copiilor săi. Bruneta a fost cea care a intentat divorțul de fostul ei soț în 2017, iar în vara anului trecut actele oficiale au ieșit.

Eu am crescut fără tată și la rândul meu m-am despărțit de fostul meu soț. Eu am încercat din răsputeri să ofer acestor copii tot ce nu am avut eu în copilăria mea.(…) Fetele mele au o relație bună cu tatăl lor. Eu le mulțumesc că sunt alături de copiii mei.

Ei sunt o familie numeroasă și mă mai ajută, chiar dacă nu mai sunt cu ei. Copii sunt și acolo și la mine. Suntem o familie, numai că nu mai suntem în aceeași casă. Chiar dacă suntem de etnie rromă, încercăm să ne modernizăm, să nu ne mai certăm”, a declarat Ramona Manole.