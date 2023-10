Produsele care dispar din magazine, începând de azi, 16 octombrie. Se întâmplă și în România

Încă de anul trecut, la nivelul Uniunii Europene se lua decizia de a limita sau chiar a scoate definitiv de la comercializare anumite produse. Conform acestei directive, vorbim de produsele care dispar din magazine, începând de azi, 16 octombrie, iar demersul se întâmplă și în România.

Uniunea Europeană a decis noi restricții pentru mai multe substanțe cosmetice

La 26 iunie 2023, UE a pus în aplicare noi restricții pentru mai multe substanțe cosmetice, inclusiv pentru Retinol. Aceste noi restricții vor intra în vigoare în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2023, data la care începe acest proces fiind chiar astăzi, 16 octombrie a.c.

La 8 iunie 2023, Comisia Europeană a notificat Organizația Mondială a Comerțului (OMC) cu privire la un proiect de regulament care modifică statutul de reglementare al anumitor ingrediente.

Proiectul introduce următoarele modificări în Regulamentul UE privind produsele cosmetice:

Interzicerea 4-metilbenzilidenului camfor (4-MBC) și, în consecință, eliminarea intrării relevante din anexa VI (lista filtrelor UV);

Restricții pentru Genistein (până la 0,007%), Daidzein (până la 0,02%), Acid Kojic (numai în produsele pentru față și mâini până la 1%), Alfa-Arbutin (până la 2% în crema de față și 0,5% în loțiunea de corp), Arbutin (până la 7% în crema de față) și Vitamina A;

limitări suplimentare în anexa V pentru conservanții Triclocarban și Triclosan:Triclocarbanul va fi permis în toate produsele cosmetice, cu excepția apei de gură, până la o concentrație maximă de 0,2%;

Triclosanul va fi interzis în apa de gură;

În plus, pastele de dinți cu Triclocarban sau Triclosan vor trebui să poarte avertismentul ”A nu se utiliza pentru copiii cu vârsta sub 6 ani”, deoarece aceste substanțe nu pot fi utilizate în pastele de dinți pentru copii sub 6 ani.

Care sunt produsele care dispar din magazine, începând de azi, 16 octombrie

Conform acestei noi directive, este vorba de un număr important de produse comestice, balsamuri, și chiar produse de igienă orală, toate acesta intrând în lista cu produsele care dispar din magazine, începând de azi, 16 octombrie.

Pe lângă cele menționate anterior, UE impune aceste măsuri pentru a stopa comercializarea produselor cu conținut mare de microplastice care ajung, ulterior, în mediul înconjurător ca elemente poluatoare.

În esență aceste microplastice sunt toate acele elemente de particule de polimeri sintetici, organice, isolubile și care au o rezistență mare, dovedită, la degradare.

„Această restricție contribuie la tranziția ecologică a industriei UE și promovează produse inovatoare, fără microplastice – de la cosmetice la detergenți și suprafețe sportive. Cetățenii UE vor avea acces la produse mai sigure și mai durabile, iar industria UE – în special IMM-urile – care au investit și dezvoltat astfel de produse inovatoare va fi mai competitivă și mai rezistentă.”, declară Thierry Breton, comisarul pentru piața internă a UE.

Legislația actualizată pentru taote cele 27 de state membre

Reactualizată legislația europeană în septembrie a.c., aceasta prevede restricționarea utilizării microplasticelor care ”sunt adăugate în mod intenționat în produse pentru a crea o anumită textură, culoare sau parfum”.

Conform cadrului legislativ, producătorilor le va fi interzisă vânzarea acestora, alături de vânzarea de ”produse la care au fost adăugate microplastice și din care ajung să fie eliberate în mediu”.

Vânzarea tuturor acestor produse va fi interzisă în 27 de țări începând cu 16 octombrie 2023, urmând ca și alte interdicții să urmeze.

Ce sectoare sunt afectate de noile reglementări în vigoare

Legislația va afecta mai multe sectoare. În primul rând, industria sportului conține cea mai mare sursă de microplastice intenționate în mediul înconjurător. Este vorba de materialul de umplutură granulară utilizat pe suprafețele sportive artificiale.

Interdicția în acest caz se va aplica din 2031 pentru a le oferi proprietarilor și administratorilor de terenuri timpul necesar pentru a trece la alternative și pentru a permite terenurilor existente să ajungă la sfârșitul duratei de viață.

În al doilea rând, industria cosmetică utilizează microplastice, cum ar fi exfoliantele cu microperle și sclipici pentru a obține o anumită textură, parfum sau culoare.

În timp ce interzicerea sclipiciului și a microperlelor este imediată și a intrat în vigoare de ieri, este posibil ca aceasta să se aplice abia după patru până la 12 ani pentru alte produse, în funcție de complexitatea acestora, de necesitatea reformulării și de disponibilitatea unor alternative adecvate.

În cele din urmă, printre alte câteva produse care trebuie reformulate se numără detergenții, îngrășămintele, balsamurile de rufe, sclipiciul, produsele fitosanitare, jucăriile, medicamentele și dispozitivele medicale.

Cu toate acestea, există și excepții, de exemplu produsele care conțin microplastice, dar nu le eliberează în timpul utilizării sau a căror eliberare poate fi redusă la minimum, cum ar fi materialele de construcție și cele utilizate în siturile industriale.

Producătorii lor vor trebui să furnizeze instrucțiuni privind modul de utilizare și de eliminare a produsului pentru a preveni eliberarea de microplastice. De asemenea, aceștia vor trebui să raporteze anual emisiile estimate de microplastice provenite de la aceste produse.

Sunt excluse produsele deja reglementate de alte acte legislative ale UE, cum ar fi produsele alimentare, medicamentele și hrana pentru animale, precum și produsele care pot conține microplastice în mod neintenționat, cum ar fi compostul sau nămolul.