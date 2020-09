Pro TV i-a dat lovitura Antenei 1. Vestea de ultim moment

Lovitura celui mai iubit trust al românilor către concurență! Pro TV a tras lozul cel mare în cursul serii de vineri cu meciul dintre România și Irlanda de Nord.

Pro TV vine cu audiențe cu care îi poate face în ciudă concurenței. Meciul României contra Irlandei de Nord , scor 1-1 (1-0), care a avut loc în cursul serii de vineri, a adus cifre impresionante. Amintim că partida dintre cele două cluburi a deschis seria de meciuri extrem de importante pentru Naționala țării noastre. De asemenea, a marcat și debutul lui Mirel Rădoi ca selecționer, arată cifrele de audiențe consultate de capital.ro. Pro TV a avut o audiență de peste 10 puncte încă de la începutul meciului, mai mult decât dublul audiențelor indicate de Kanal D, postul de pe locul 2 în topul cifrelor, care a înregistrat în același tronson orar o audiență de 4,8 puncte de raiting.

În minutele următoare s-a înregistrat o creștere pentru postul din Pache, iar la finele pirmei reprize a ajuns la 12,4 puncte de rating la publicul urban, triplu față de Antena 1, care avea la acea oră 4 punct de rating. Postul a scăzut ulterior la 7,9 puncte de rating în pauză, iar în repriza a doua a urcat din nou la peste 10 puncte. Din păcate, românii care au stat cu sufletul la gură să vadă deznodământul nu au avut de ce rezultate spectaculoase să se bucure, pentru că echipa noastră a scăpat printre degete o victorie pe care o merita. Cu toate că România a dominat jocul și a creat multe ocazii de gol, nu a reușit să ajungă la concluzia la care țintea.

„Având în vedere că am fost conduși cu 1-0 și am avut un om eliminat, se simte ca o victorie. Modul în care echipa a gestionat repriza secundă a fost extraordinar, n-am cuvinte suficiente. Cred că am fost echipa mai bună în repriza secundă. Am știut să avem răbdare și să găsim momentul potrivit în care să atacăm și să îi punem sub presiune. Am jucat cu multă motivație, cu un scop real, având dorința de a egala sau chiar de a câștiga. Caracterul jucătorilor mei nu a fost niciodată pus la îndoială”

Ian Baraclough, selecționerul Irlandei de Nord