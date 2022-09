Primul oraș mare din România unde se dă drumul la căldură. De ce s-a luat această decizie

Primul oraș mare din România unde se dă drumul la căldură! Ultimele zile au adus valori termice sub 10 grade în anumite zone din țară. Pe alocuri, în anumite zone, deja stratul de zăpadă a atins 5 centimetri. Ca urmare a acestei situații, la nivel local s-a luat decizia de a furniza agent termic către locuitori. De altfel, primul oraș din România unde se dă drumul la căldură, este cel de la poalele Tâmpei. Autoritățile locale de aici au decis astfel, deoarece ultimele trei zile au adus temperaturi scăzute în Brașov.

În ultimele zile ANM a anunțat căderi de precipitații, sub formă de ninsoare în mai multe zone din țară. Cel puțin în zona montantă stratul de zăpăadă a atins 5 cetimetri. Pe alocuri deja autoritățile locale au intervenit cu material antiderapant și de deszăpezire a drumurilor naționale.

Din punct de vedere termic, valorile au scăzut în centrul țării sub 10 grade, ceea ce a dus la decizia furnizării de agent termic pentru locuitorii de aici. Pentru zilele următoare se anunță căderi de zăpadă în zonele montane și în județe dn țară, precum județul Argeș, de exemplu.

Confom informațiilor meteo locale, Brașovul a înergistrat trei zile consceutiv valori termice scăzute. Ca urmare, autoritățile locale au anunțat decizia de a furniza căldură către locuitorii orațului de sub Tâmpa. Într-un comunicat emis astăzi de Primăria Brașov, locuitorii sunt anunțați că „SPLT a început furnizarea de agent termic în apartamentele brașovenilor”:

„Deoarece am avut trei nopți consecutive cu temperaturi sub 10 grade, de astăzi, am început încărcarea rețelelor deservite de centralele de cvartal, iar de mâine începem încărcarea rețelei principale de transport.

Având în vedere experiența din anii trecuți, am solicitat asociațiilor de proprietari să ne comunice dacă doresc să le furnizăm agent termic începând din această lună sau amână acest moment”, a explicat Mircea Marin, directorul SPLT Braşov.